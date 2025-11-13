Bigg Boss 19: बिग बॉस की ‘बायस्ड’ हरकत पर आगबबूला हुए शहबाज बदेशा, फूट-फूटकर रोए

Bigg Boss 19: सलमान खान का रियलिटी शो दिन-ब-दिन और भी नाटकीय होता जा रहा है। हाल ही के एपिसोड में, दर्शकों ने बीच हफ़्ते में ही घर से बेघर होते हुए मृदुल तिवारी को देखा, जिससे घर में रोना आ गया। लेकिन अब सबका ध्यान नए प्रोमो पर है – जिसमें एक राशन टास्क दिखाया गया है जिसने घर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है और प्रतियोगी शहबाज़ बदेशा खुद बिग बॉस पर भड़क गए हैं।

Aakhir kyun Gharwalon ne kaha Bigg Bose ko UNFAIR😱pic.twitter.com/rORS8BXm5Q — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 12, 2025

राशन टास्क का ड्रामा

नए प्रोमो में, प्रतियोगियों को एक-एक करके ऐप रूम में राशन चुनने के लिए बुलाया गया। इसके बाद बिग बॉस ने गौरव खन्ना को एक चौंकाने वाली विशेष शक्ति दी – वह खुद को नॉमिनेशन से बचा सकते थे लेकिन पूरे घर को नॉमिनेट कर सकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के, गौरव ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया, खुद को बचाया और बाकी सभी को निष्कासन सूची में डाल दिया।

शहबाज़ अपना आपा खो बैठे

यह ट्विस्ट घरवालों को रास नहीं आया। कई लोगों ने बिग बॉस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया, लेकिन शहबाज़ बदेशा की प्रतिक्रिया ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गुस्से में, वह चिल्ला पड़े, “तुम बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हो! बस गौरव को विजेता बना दो! अपनी बहन की कसम, मैं अभी इस घर से निकल जाऊँगा!” कुछ ही देर बाद, भावुक शहबाज़ फूट-फूट कर रोने लगे, जबकि साथी प्रतियोगी तान्या मित्तल उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती दिखीं।

मृदुल का हफ़्ते के बीच में ही घर से बाहर होना

इस बीच, एपिसोड में एक लाइव ऑडियंस सेगमेंट भी दिखाया गया जहाँ प्रतियोगियों ने मनोरंजन के लिए एक-दूसरे की खिंचाई की। फिर दर्शकों ने उनके प्रदर्शन को रेटिंग दी – और सबसे कम अंक पाने वाले, मृदुल तिवारी को हफ़्ते के बीच में ही घर से बाहर कर दिया गया। उनके जाने से घरवाले हैरान और प्रशंसक भावुक हो गए।