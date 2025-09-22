Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में छाए शहबाज़-अमल, सलमान ने बरसाई जमकर तारीफ, तो इन कंटेस्टेंट्स की लगाई क्लास

Bigg Boss 19, आज समाज, नई दिल्ली : बिग बॉस 19 का इस हफ़्ते का वीकेंड का वार बेहद रोमांचक रहा! इस एपिसोड में ड्रामा, मनोरंजन और रियलिटी चेक का ज़बरदस्त मिश्रण देखने को मिला। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा काजोल और अभिनेता जीशु सेनगुप्ता अपनी आगामी सीरीज़ “द ट्रायल सीज़न 2” के प्रमोशन के लिए विशेष अतिथि के रूप में मंच पर आए। इस रात को और भी रोमांचक बनाने के लिए, सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद ने घर में एंट्री ली, कंटेस्टेंट्स का मनोरंजन किया और एक मज़ेदार टास्क के साथ माहौल को और भी रोमांचक बना दिया।

सलमान खान ने शहबाज़ और अमल की तारीफ़ की

इस एपिसोड की सबसे ख़ास बात सलमान खान द्वारा अमल और शहबाज़ की तारीफ़ करना था। पिछले हफ़्ते, अमल ने घर के कप्तान की ज़िम्मेदारी संभाली थी और सलमान ने उनकी कप्तानी की तारीफ़ की थी। वहीं दूसरी ओर, उन्होंने कुनिका को बीच में ही कप्तानी छोड़ने के लिए ताना मारा था।

सलमान ने शहबाज़ की भी तारीफ़ की और कहा, “आप घर में सिर्फ़ दो हफ़्ते से हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा और मौजूदगी उन लोगों से ज़्यादा प्रभावशाली है जो एक महीने से यहाँ हैं।” उन्होंने “चीज़ें छिपाने” वाले मामले में अरमान का नाम न बताने के लिए शहबाज़ की भी सराहना की और इसे सच्ची दोस्ती बताया।

अभिषेक बजाज को मिली सच्चाई

हर किसी के लिए यह आसान नहीं था! सलमान ने अशनूर और अवेज़ को नॉमिनेशन के दौरान अभिषेक बजाज का नाम न लेने के लिए फटकार लगाई और उनकी दोस्ती की सच्चाई पर सवाल उठाया। होस्ट ने अभिषेक को एक कड़ा जवाब दिया और उन्हें घर के अंदर किस पर भरोसा है,

इस बारे में ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने को कहा। इस बीच, ज़ीशान कादरी ने भी खेल में अपनी सच्चाई और सही मुद्दों के लिए खड़े होने के लिए सलमान का सम्मान अर्जित किया। इस हफ़्ते का कप्तानी कार्य अभिषेक बजाज ने जीत लिया, जिससे वह घर के नए कप्तान बन गए।