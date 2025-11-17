Bigg Boss 19 में खुला राज! फरहाना नहीं, इस कंटेस्टेंट को बहू बनाना चाहती हैं कुनिका

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 का “फैमिली वीक” एपिसोड आखिरकार आ ही गया है, और कंटेस्टेंट्स के चाहने वाले एक-एक करके घर में एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले पहुंचे अभिनेत्री कुणिका सदानंद के बेटे अयान। जैसे ही वह अंदर आए, कुणिका भावुक हो गईं—और फिर एक बड़ा धमाका किया: उन्होंने अपने बेटे के लिए एक परफेक्ट बहू चुन ली है!

अयान इससे पहले भी बिग बॉस में वीकेंड का वार एपिसोड में नज़र आ चुके हैं, जहाँ उन्होंने कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट से थोड़ी बातचीत की थी। तब से, फैन्स दोनों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन कुणिका के अपने बेटे के भविष्य के लिए कुछ और ही प्लान हैं।

कुणिका ने चुनी अपनी पसंदीदा ‘बहू’

Bigg Boss Family Week begins! Kunickaa ke bete ke entry ne ghar ka vibe badal diya. Are you excited to watch? 🤩 Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par. Watch Now:- https://t.co/XNlwzrDIIH pic.twitter.com/9LUHpLLamN — JioHotstar Reality (@HotstarReality) November 16, 2025

जी हाँ— कुणिका जिस लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, वह फरहाना भट्ट नहीं हैं। बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में, अयान के घर में आने और अपनी माँ को गले लगाने के बाद, कुनिका उस प्रतियोगी की ओर इशारा करती हैं जिसे उन्होंने चुना है: अशनूर कौर।

अयान अपनी माँ से कहता है, “मुझे लग रहा है कि मैं आखिरकार फिर से साँस ले पाऊँगा।” कुनिका तुरंत जवाब देती हैं और अपनी “भावी बहू” के लिए अपनी पसंद बताती हैं – अशनूर।

अशनूर और अयान का चेहरा लाल हो गया

गार्डन एरिया में, कुनिका मज़ाक में कहती हैं, “वह 24 साल की है और तुम 26 के… उम्र का एकदम सही अंतर! तो हाँ, मैं उसे अपनी होने वाली बहू के रूप में सोच रही हूँ।” गौरव खन्ना बीच में आकर चिढ़ाते हैं, “इस घर में बहुत सी लड़कियाँ हैं… लेकिन सभी रिजेक्ट हो जाती हैं!” कुनिका हँसती हैं और ज़ोर देकर कहती हैं कि सिर्फ़ अशनूर ही परफेक्ट है। यह सुनकर, अशनूर और अयान दोनों शरमा जाते हैं और शर्म से हँस पड़ते हैं।

घर में मस्ती, हँसी और नई ऊर्जा

बाद में अयान बाकी घरवालों से मिलते हैं और सभी की तारीफ़ करते हुए उन्हें “स्टार” कहते हैं। उनके आने से घर का माहौल बदल जाता है, मस्ती, गर्मजोशी और जीवंत ऊर्जा का संचार होता है। अयान के बाद, अशनूर कौर के पिता और अन्य प्रतियोगियों के परिवार के सदस्य इस भावुक और मनोरंजक फैमिली वीक में एक-एक करके घर में प्रवेश करते रहेंगे।