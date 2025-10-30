Bigg Boss 19: सलमान खान की 200 करोड़ फीस पर टूटी चुप्पी, मेकर्स ने बताया कैसे बनता है ‘वीकेंड का वार’ का एपिसोड

Bigg Boss 19: बिग बॉस जब भी शुरू होता है, दो चीज़ें तुरंत ध्यान खींचती हैं—सलमान खान की मोटी तनख्वाह और उन पर कुछ कंटेस्टेंट्स के प्रति पक्षपात करने के आरोप। इस सीज़न में, रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सुपरस्टार बिग बॉस 19 के लिए ₹150-200 करोड़ की मोटी फीस ले रहे हैं।

साथ ही, प्रशंसकों के एक वर्ग ने उन पर अमाल मलिक और कुनिका सदानंद जैसे कंटेस्टेंट्स को तरजीह देने का आरोप लगाया। अब, बिग बॉस 19 के निर्माताओं ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है—सलमान के “पक्षपात” और वीकेंड का वार की तैयारियों, दोनों के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया है।

क्या सलमान खान वाकई पक्षपाती हैं?

इंडिया टुडे के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में, निर्माता ऋषि नेगी ने पक्षपात के चल रहे दावों पर बात की। उन्होंने बताया कि सलमान किसी का पक्ष नहीं लेते, बल्कि घर के अंदर जो कुछ भी होता है, उसके आधार पर अपनी राय साझा करते हैं।

उन्होंने कहा, “सलमान खान को घर के अंदर और प्रतियोगियों के साथ क्या हो रहा है, इसकी पूरी समझ है। वह अपने नज़रिए से प्रतिक्रिया देते हैं। क्रिएटर्स के तौर पर, हमारा भी अपना नज़रिया होता है और हमें दर्शकों से लगातार प्रतिक्रिया मिलती रहती है। इन सभी सुझावों को मिलाकर हम वीकेंड का वार एपिसोड तैयार करते हैं।”

तो, वीकेंड का वार सिर्फ़ सलमान की निजी राय नहीं है – यह शो की टीम की राय, दर्शकों की प्रतिक्रियाओं और सलमान की ईमानदार टिप्पणियों का एक संतुलित मिश्रण है।

सलमान खान की बिग बॉस 19 की सैलरी

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बॉलीवुड सुपरस्टार 19वें सीज़न की मेज़बानी के लिए ₹150 से ₹200 करोड़ ले रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, निर्माता ऋषि नेगी ने कहा: “यह अनुबंध सलमान खान और जियो सिनेमा के बीच है,

इसलिए मुझे सटीक राशि की जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी हो, वह हर पैसे के लायक है। मेरे लिए, जब तक वह मेरे वीकेंड एपिसोड्स में मौजूद है, मैं खुश हूँ।”

उनके बयान से दो बातें पुष्ट होती हैं – अनुबंध की जानकारी गोपनीय है, और निर्माताओं को इसमें कोई संदेह नहीं है कि सलमान की उपस्थिति शो में बेजोड़ मूल्य जोड़ती है।

क्या टीम ईयरपीस के ज़रिए सलमान को जानकारी देती है?

जब उनसे पूछा गया कि क्या निर्माता वीकेंड का वार के दौरान ईयरपीस के ज़रिए सलमान को मार्गदर्शन देते हैं, तो नेगी ने एक दिलचस्प जवाब दिया: “आप सलमान से ऐसा कुछ नहीं कहलवा सकते जिस पर उनका विश्वास न हो।”

इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि सलमान खान अपनी बात कहते हैं – उनकी प्रतिक्रियाएँ, डाँट-फटकार और तारीफ़ें सीधे उनके निजी विश्वास से आती हैं, न कि किसी स्क्रिप्टेड निर्देश से।

