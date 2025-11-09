Bigg Boss 19: सलमान खान ने फरहाना को दिखाया बाहर का रास्ता; नीलम-तान्या की झूठी दोस्ती का पर्दाफाश

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 हर एपिसोड के साथ और भी धमाकेदार होता जा रहा है, और हाल ही में वीकेंड का वार में भी कुछ ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिला। होस्ट सलमान खान ने कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट, नीलम गिरी और तान्या मित्तल से उनके हालिया व्यवहार के लिए कड़ी पूछताछ की।

फरहाना को सबसे कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि सलमान ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बीच, तान्या और नीलम की तथाकथित दोस्ती भी झूठी साबित हुई।

सलमान ने फरहाना को फटकार लगाई

#WeekendKaVaar Promo: Salman Khan BASHED Farrhana Bhatt badly for her badmouth words and remark on ITV.pic.twitter.com/si6GtW8nbj — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 8, 2025



हाल ही में, फरहाना भट्ट की गौरव खन्ना के साथ तीखी बहस हुई, जिसमें उन्होंने बार-बार उनके पेशे का मज़ाक उड़ाया। उन्होंने पूरी टीवी इंडस्ट्री पर भी निशाना साधा, यह दावा करते हुए कि उन्हें टीवी सीरियल्स में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और शो से पहले उन्हें गौरव का नाम भी नहीं पता था।

यह बात सलमान को रास नहीं आई। वीकेंड का वार में, उन्होंने फरहाना पर भड़कते हुए कहा, “अगर तुम्हें टीवी इतना नापसंद है, तो इस शो में क्या कर रही हो? यह शो भी तो टीवी पर आता है।”

इसके बाद सलमान ने प्रोडक्शन टीम को मुख्य दरवाज़ा खोलने का निर्देश दिया और फरहाना से कहा कि अगर उन्हें ऐसी कोई समस्या है, तो वह घर से बाहर जा सकती हैं। उनकी प्रतिक्रिया से हैरान फरहाना ने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेंगी।

तान्या और नीलम की दोस्ती का पर्दाफ़ाश

फरहाना के बाद, सलमान ने तान्या मित्तल और नीलम गिरी की ओर रुख किया और उनकी दोस्ती की सच्चाई पर सवाल उठाया। उन्होंने खुलासा किया कि कैमरे पर तो वे करीबी दोस्तों की तरह पेश आती हैं, लेकिन पीठ पीछे एक-दूसरे से बातें करती हैं, जो अब दर्शकों को बनावटी लगती हैं।

सलमान ने तान्या की रणनीति का भी पर्दाफ़ाश किया और कहा कि उन्होंने जानबूझकर सबके सामने अमाल को “भैया” कहा ताकि ड्रामा हो, लेकिन उनकी यह योजना पूरी तरह से विफल रही। तान्या ने भी अपने व्यवहार के लिए सलमान और घरवालों से माफ़ी मांगी।

