Bigg Boss 19: Salman Khan और Kunickaa Sadanand वायरल वीडियो का हुआ खुलासा, सामने आई असली सच्चाई

Bigg Boss 19, आज समाज, नई दिल्ली: बिग बॉस का हर सीज़न विवादों और पक्षपात के आरोपों से भरा होता है। सीज़न 19 में, कई दर्शकों को लगता है कि प्रतियोगी कुणिका सदानंद को विशेष तवज्जो मिल रही है। पिछले हफ़्ते नामांकित होने और कथित तौर पर कम वोट मिलने के बावजूद, उन्हें घर से बाहर नहीं किया गया, जिससे प्रशंसक शो की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं।
कुछ लोगों का यह भी मानना है कि होस्ट सलमान खान, कुणिका के प्रति नरमी बरतते रहे हैं, भले ही उन्होंने साथी प्रतियोगियों के परिवारों के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की हो। सलमान और कुणिका के पुराने रिश्ते की अफवाहों ने इन अटकलों को और हवा दी है। हाल ही में, एक वायरल वीडियो ने इस मामले को और तूल दे दिया है।
मंच पर बिना शर्ट के परफॉर्म
So now i understand why #SalmanKhan takes #KunickaaSadanand Side 😂❤️#BB19 #BiggBoss pic.twitter.com/dnjZ7zPYqC
— Rubiology 💋 (@ItsRubiology) September 9, 2025
सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर की गई इस क्लिप में सलमान खान 1990 के दशक के अंत में एक अवार्ड शो में मंच पर बिना शर्ट के परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो में, नीले रंग की ड्रेस पहने एक महिला उनके पास आती है, मस्ती से बातचीत करती है, और अंत में सलमान उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। कुछ यूज़र्स ने दावा किया कि वीडियो में दिख रही महिला कुणिका सदानंद हैं और इसे बिग बॉस 19 में उनके मौजूदा शो से जोड़ रहे हैं।
क्लिप के पीछे की सच्चाई
हालांकि, ये दावे सही नहीं हैं। हालाँकि सलमान वीडियो में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वह महिला कुणिका सदानंद नहीं हैं। वह असल में पोनी वर्मा हैं, जो एक पेशेवर कोरियोग्राफर हैं और अब अभिनेता प्रकाश राज की पत्नी हैं। यह परफॉर्मेंस 1998 में एक बड़े अवॉर्ड शो में एक डांस सीक्वेंस का हिस्सा थी।
सलमान और कुणिका का असली कनेक्शन
सलमान खान और कुणिका सदानंद के बीच एक पेशेवर रिश्ता ज़रूर है, लेकिन यह रिश्ता ‘हम साथ साथ हैं’, ‘प्यार तो होना ही था’ और ‘शादी करके फंस गया यार’ जैसी फिल्मों में साथ काम करने से जुड़ा है। उनका रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर रहा है और फिल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित है।