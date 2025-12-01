Bigg Boss 19: फिनाले वीक में मचा हंगामा, टॉप-5 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई सामने

Bigg Boss 19: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 ऑफिशियली अपने बहुप्रतीक्षित फिनाले वीक में आ गया है, और लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में हाई-वोल्टेज ड्रामा, इमोशंस और बड़े ट्विस्ट आए। दिल को छू लेने वाले पलों से लेकर डबल एविक्शन और वोटिंग लाइन्स खुलने तक, इस एपिसोड ने फाइनल काउंटडाउन के लिए माहौल तैयार कर दिया।

सलमान खान की इमोशनल शुरुआत

एपिसोड की शुरुआत इमोशनल अंदाज में हुई जब सलमान खान ने सबसे पहले लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया, जिससे घर में एक इमोशनल माहौल बन गया। इसके तुरंत बाद, माहौल बदल गया जब होस्ट ने कंटेस्टेंट्स को सख्ती से टोका, उनके बिहेवियर और गेमप्ले के लिए उन्हें टोका क्योंकि कॉम्पिटिशन अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच गया था।

प्रमोशन के लिए आशीष चंचलानी आए

रविवार के एपिसोड में पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी अपने आने वाले प्रोजेक्ट “एकाकी” को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के घर में आए। सलमान खान और आशीष ने मज़ेदार बातचीत की, और हल्की-फुल्की बातों से दर्शकों का मनोरंजन किया।

घर के अंदर, आशीष ने कंटेस्टेंट्स से बात की और एक अजीब “भूत भगाने” वाला टास्क शुरू किया। इस टास्क के दौरान, कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे पर नकली रस्में करते दिखे, और मज़ाकिया अंदाज़ में बता रहे थे कि वे अपने साथी घरवालों से “भूत क्यों हटाना” चाहते हैं।

एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, एक्टर रितेश देशमुख भी बिग बॉस मराठी को प्रमोट करने के लिए शो में स्पेशल अपीयरेंस में आए।

डबल एविक्शन से घर में शॉक

फिनाले से कुछ ही दिन पहले, शो में डबल एविक्शन हुआ। शहबाज़ और अशनूर कौर एलिमिनेट हो गए, जिससे घरवाले बहुत इमोशनल हो गए।

शहबाज़ के बाहर निकलने के बाद, अमाल मलिक टूट गए, और बताया कि कैसे घर में बिताए चार महीने ज़िंदगी भर की दोस्ती में बदल गए। उन्होंने कहा कि शहबाज़ के बिना सात दिन सात साल जैसे लगेंगे। शहबाज़ भी इमोशनल दिखे, उन्हें इस मुश्किल मोड़ पर घर से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था। फरहाना-मालती की लड़ाई ने ध्यान खींचा

भूत भगाने वाले टास्क में फरहाना भट्ट और मालती चाहर के बीच भी बड़ी बहस हुई। टास्क के दौरान, खबर है कि मालती ने गौरव पर गुस्से में राख फेंकी, जिससे घर में टेंशन बढ़ गई।

बाद में, जब गौरव ने प्रणीत मोरे से इस घटना पर बात की, तो फरहाना ने मालती पर गुस्सा निकाला और कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे झगड़ा और बढ़ गया।

वोटिंग लाइन्स ऑफिशियली खुल गईं

बिग बॉस 19 अब अपने फिनाले वीक में है, वोटिंग लाइन्स ऑफिशियली खुल गई हैं। सलमान खान ने अनाउंस किया कि दर्शक मंगलवार, सुबह 10 बजे तक अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को वोट कर सकते हैं, जिससे विनर तय करने में दर्शकों की भागीदारी ज़रूरी हो गई है।

बिग बॉस 19 के टॉप 5 कंटेस्टेंट (रिपोर्ट्स के अनुसार)

घर में सिर्फ़ छह कंटेस्टेंट बचे हैं:

अमाल मलिक

प्रणीत मोरे

तान्या मित्तल

गौरव खन्ना

फरहाना भट्ट

मालती चाहर

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिनाले में जाने वाले टॉप 5 कंटेस्टेंट ये हैं: