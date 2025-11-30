Bigg Boss 19: शांत खेल बना सुपर पावर! इस कंटेस्टेंट के साथ काम करेंगे सलमान खान

Bigg Boss 19: जब से टेलीविज़न एक्टर गौरव खन्ना बिग बॉस 19 में आए हैं, उनके गेम के बारे में एक बात लगातार कही जा रही है—कि वह बैकफुट पर खेल रहे हैं। दर्शकों का एक हिस्सा मानता है कि गौरव पहले हफ़्ते से ही सेफ़ खेल रहे हैं। हालाँकि, असलियत कुछ और ही कहानी कहती है, क्योंकि गौरव टिकट टू फिनाले टास्क के ज़रिए फिनाले में जगह बनाने वाले पहले कंटेस्टेंट बने।

घर के अंदर कौन सेफ़ खेल रहा है?

हाल ही में वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान, होस्ट सलमान खान ने इस टॉपिक पर सीधे बात की। उन्होंने घरवालों से पूछा कि क्या उन्हें भी लगता है कि गौरव गेम में खुलकर नहीं खेल रहे हैं। ज़्यादातर कंटेस्टेंट इस बात से सहमत थे कि गौरव बहुत सेफ़ और सोच-समझकर गेम खेलते हैं और खास तौर पर, घर के अंदर उनका कोई साफ़ दुश्मन नहीं है।

इस चर्चा के बाद, सलमान ने गौरव की पर्सनैलिटी और गेमप्ले की खुलकर तारीफ़ करके सभी को चौंका दिया—और भविष्य में साथ काम करने का भी इशारा दिया। गौरव के शांत स्वभाव से सलमान खान इम्प्रेस हुए

सलमान ने बताया कि बिग बॉस के घर में कोई भी इतने लंबे समय तक अपनी असली पर्सनैलिटी नहीं छिपा सकता। उन्होंने कहा कि जहां दूसरे लोग अक्सर बहस करते हैं, वहीं गौरव पीछे बैठकर अपने अपोनेंट्स को देखना, उनकी चालों को समझना और फिर सोच-समझकर रिएक्ट करना पसंद करते हैं।

बॉलीवुड सुपरस्टार ने आगे कहा कि पहले दिन से ही गौरव बिना घबराए या बेवजह की लड़ाई के खेले हैं। पहले देखने और ज़रूरत पड़ने पर बोलने की उनकी स्ट्रेटेजी ने उन्हें लगातार हफ़्ते दर हफ़्ते टिके रहने और शो के आखिरी पड़ाव तक पहुंचने में मदद की है।

सलमान खान ने कहा, ‘मैं जल्द ही गौरव के साथ काम करूंगा’

यह मानते हुए कि कुछ लोग सोच सकते हैं कि गौरव कुछ नहीं करते क्योंकि वह ज़्यादातर समय चुप रहते हैं, सलमान ने उनके सपोर्ट में एक मज़बूत बयान दिया। सलमान ने कहा, “मुझे नहीं पता कि वह शो जीतेगा या बाहर काम करेगा, क्योंकि लोगों को लग सकता है कि वह घर में बस बैठा रहता है।

वे सवाल कर सकते हैं कि उसे रोल क्यों मिल रहे हैं। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी की बहुत तारीफ़ होगी। सबसे ज़्यादा, उसका परिवार, दोस्त और पत्नी उसकी बहुत इज़्ज़त करेंगे। उसके साथ काम करना बहुत अच्छा होगा—और मैं खुद भी बहुत जल्द गौरव के साथ काम करूंगा।”

