Bigg Boss 19 Promo : दीपक चाहर की मस्ती, तान्या के भाई की इमोशनल एंट्री

Bigg Boss 19 Promo : बिग बॉस 19 में फैमिली वीक का ट्विस्ट इमोशंस, सरप्राइज और मस्ती की लहर लेकर आ रहा है। अब तक, मालती चाहर के परिवार से कोई भी घर में नहीं आया था, और रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया था कि उनका परिवार शायद शो को पूरी तरह से छोड़ सकता है। लेकिन सभी अफवाहों को तोड़ते हुए, उनके भाई – क्रिकेटर दीपक चाहर – ने अब एक ग्रैंड एंट्री की है, और इसके साथ ही खूब हंसी-मजाक भी हुआ।

दीपक चाहर ने अंदर आते ही मालती की टांग खींची

Deepak Chahar ne aate hi kholi Malti ki pol, bhaai-behen ke yeh qisse sunnke bright hua ghar ka maahaul. 😍😂 Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par. Watch Now: https://t.co/wpGGfH0z0T pic.twitter.com/B11gIAquCA — JioHotstar Reality (@HotstarReality) November 21, 2025

जैसे ही दीपक अंदर आए, उन्होंने अपनी बहन मालती को भाई-बहन वाले अंदाज में छेड़ना शुरू कर दिया।

उन्होंने मज़ाक में कहा: “मालती ने मेरे लिए कभी रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं बनाया… अब मैं इस शो में उनके हाथ का बना पूरा घर का बना खाना खाऊंगा!” उनकी इस मज़ेदार बातचीत से घरवाले हंस पड़े, और मालती – जो पिछले कुछ दिनों से थोड़ी उदास दिख रही थीं – आखिरकार सच में खुश दिखीं।

इस बीच, घर के दूसरी तरफ, तान्या मित्तल के भाई अमृतेश ने दिल खोलकर एंट्री की। उसने अपनी बहन को देखते ही उसके पैर छुए और उसे तान्या के पैरों की मालिश करते हुए भी देखा गया, जिससे एक प्यारा इमोशनल पल बन गया।

फ़ैमिली वीक बैनर हटाया गया

हाल के एपिसोड में, बिग बॉस ने गार्डन एरिया से फ़ैमिली वीक बैनर हटा दिया, जिससे मालती थोड़ी परेशान हो गई।

लेकिन अब जब दीपक चाहर घर के अंदर हैं, तो माहौल फिर से खुशनुमा हो गया है।

उनकी चंचल एनर्जी सभी का मूड अच्छा करती दिख रही है।

तान्या के भाई ने अपनी नौकरी के बारे में क्या कहा?

दीपक चाहर फ़ैमिली वीक के दौरान एंट्री करने वाले आखिरी फ़ैमिली मेंबर हैं। जहाँ तक तान्या के भाई की बात है, वह पहले ही एंट्री कर चुके हैं, और उनका सेगमेंट अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। घरवालों ने उनसे उनके काम के बारे में पूछा — और प्रणित ने मज़ाक में यह भी पूछा कि क्या उनके किचन में लिफ़्ट है! अम्मू (तान्या का भाई) ने जवाब तो दिया, लेकिन उसने असल में क्या कहा, यह आने वाले एपिसोड में पता चलेगा।