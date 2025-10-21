Bigg Boss 19 Popularity Chart: पॉपुलैरिटी चार्ट में मचा भूचाल! तान्या मित्तल को पछाड़ फरहाना भट्ट बनीं शेरनी, टॉप 5 के नाम उड़ाएंगे होश

Bigg Boss 19 Popularity Chart: बिग बॉस 19 को शुरू हुए आठ हफ़्ते हो चुके हैं, और अब तक हर कंटेस्टेंट ने अपना असली खेल दिखाया है। कुछ ने अपने व्यक्तित्व और खेल से दिल जीता है, तो कुछ ने अपने नीरस प्रदर्शन से प्रशंसकों को निराश किया है।

हर हफ़्ते, सोशल मीडिया लोकप्रियता चार्ट से पता चलता है कि कौन से कंटेस्टेंट दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं – और इस हफ़्ते की सूची में एक बड़ा ट्विस्ट आया है! हैरानी की बात यह है कि केवल एक महिला कंटेस्टेंट ही टॉप 5 में जगह बना पाई।

अभिषेक बजाज – नया पावर प्लेयर

अभिषेक बजाज ने अपना खेल पूरी तरह से बदल दिया है। प्रशंसक उनके आत्मविश्वास और ऊर्जा को पसंद कर रहे हैं। अपनी दमदार आवाज़ और निडर खेल के साथ, अभिषेक ने इस हफ़्ते नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है।

बसीर अली – लगातार अच्छा प्रदर्शन

बसीर अली लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। चाहे रणनीति हो या स्क्रीन पर मौजूदगी, वह हफ़्ते दर हफ़्ते चर्चा में बने रहते हैं। उनके साहसिक कदम और मज़बूत प्रशंसक आधार ने उन्हें लोकप्रियता चार्ट में दूसरे नंबर पर ला खड़ा किया है।

फरहाना भट्ट – टॉप 5 में एकमात्र महिला

फरहाना भट्ट ने अपने तीखे खेल और दमदार उपस्थिति से सभी को चौंका दिया है। वह इस हफ़्ते टॉप 5 में जगह बनाने वाली एकमात्र महिला प्रतियोगी हैं, जिन्होंने तान्या मित्तल और अशनूर कौर जैसे मज़बूत नामों को पछाड़ दिया है। प्रशंसक उन्हें सीधे फ़ाइनल में पहुँचने की सबसे योग्य खिलाड़ियों में से एक बता रहे हैं।

गौरव खन्ना – लोकप्रिय अभिनेता, लेकिन पिछड़ रहे हैं

टीवी के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक गौरव खन्ना बिग बॉस के खेल में पिछड़ते दिख रहे हैं। कभी प्रशंसकों के पसंदीदा रहे गौरव इस हफ़्ते चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। दर्शक घर के अंदर उनसे और ज़्यादा जोश और रणनीति देखना चाहते हैं।

अमाल मलिक – आकर्षण से गेमचेंजर

अमाल मलिक ध्यान खींचना बखूबी जानते हैं! चाहे उनकी मजाकिया बातें हों या अप्रत्याशित व्यवहार, वह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इस हफ़्ते, अमाल चार्ट में पाँचवें स्थान पर हैं – कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच भी अपनी मज़बूत पकड़ बनाए हुए हैं।

तान्या मित्तल और मालती चाहर सूची से बाहर

यह हफ़्ता तान्या मित्तल और मालती चाहर के लिए मुश्किल रहा, क्योंकि दोनों ही टॉप 5 से बाहर हो गईं। घर के अंदर लगातार बहस और तीखी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद, दोनों ही इस बार अपनी लोकप्रियता बरकरार नहीं रख पाईं। हालाँकि, प्रशंसक निराश हैं और उन्हें वापसी करते देखना चाहते हैं।

प्रशंसक फरहाना की तारीफ़ कर रहे हैं

सोशल मीडिया पर फरहाना भट्ट की तारीफ़ों का बाज़ार गर्म है। कई प्रशंसकों का मानना ​​है कि वह घर की सबसे मज़बूत महिला प्रतियोगी हैं और फ़ाइनल तक पहुँच सकती हैं।