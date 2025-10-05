Bigg Boss 19: ‘बजाज को बजाओ!’ सलमान खान का फूटा गुस्सा, फटकार के बाद फूट-फूटकर रोए अमाल मलिक

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 का ताज़ा एपिसोड धमाकेदार रहा! होस्ट सलमान खान ने भी प्रतियोगियों की खूब खिंचाई की, खासकर अभिषेक बजाज और अमाल मलिक की, जिनके बीच कैप्टेंसी टास्क के दौरान हुई तीखी झड़प इस हफ़्ते के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गई।

अभिषेक-अमाल की लड़ाई जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया

कैप्टेंसी टास्क के दौरान, अभिषेक बजाज और अमाल मलिक के बीच चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो गईं। जो बहस से शुरू हुई, वह जल्द ही हाथापाई और गाली-गलौज में बदल गई, जिसमें दोनों प्रतियोगियों ने एक-दूसरे को धक्का दिया और गालियाँ दीं।

जब सलमान ने इस मुद्दे पर बात की, तो उन्होंने अपनी बात पर कोई संकोच नहीं किया। अभिषेक की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा — “सबसे पहले बजाज को बजाओ! अभिषेक, अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है।” सलमान ने आगे कहा, “अगर आप किसी को पालतू कुत्ता कहते हैं,

तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वह चुप रहेगा? अगर आप गाली-गलौज करते हैं, तो बदले में शालीनता की उम्मीद मत कीजिए। आप जो भी ऊर्जा देंगे, वह हमेशा आपके पास ही लौटेगी।” उन्होंने यह भी बताया कि अभिषेक ने बिना किसी वाजिब वजह के झगड़ा शुरू किया और घर के अंदर ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।

अमाल मलिक भावुक हो गए

जैसे ही सलमान ने इस मामले पर बात करना जारी रखा, अमाल मलिक अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, “लोग अक्सर मेरी बातों को गलत समझ लेते हैं।

मुझे दुख होता है क्योंकि मेरे पिता यह सब देख रहे होंगे, और इससे मुझे दुख होता है।” सलमान ने उन्हें दिलासा देते हुए अमाल को यह भी याद दिलाया कि वह अपनी बातों पर काबू रखें और किसी के परिवार को बहस में न घसीटें।

इस हफ़्ते कोई निष्कासन नहीं

इतने तनाव के बावजूद, सलमान ने घोषणा की कि इस हफ़्ते कोई निष्कासन नहीं होगा। यह एपिसोड उच्च नाटक, भावनाओं और बिग बॉस के घर के अंदर सभी के लिए कुछ कठिन सबक के साथ समाप्त हुआ।