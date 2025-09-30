Bigg Boss 19: एक लड़की, दो दिल! आवेज़ दरबार और बसीर अली की कॉमन गर्लफ्रेंड कौन थी, और क्या डबल डेटिंग का मामला था?

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 का ड्रामा हर एपिसोड के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अब तक तीन कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला एलिमिनेशन आवेज़ दरबार का रहा है। हालाँकि उनका खेल धीमा शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने बसीर अली, नीलम और अमाल मलिक के साथ तीखी बहस करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

पिछले वीकेंड, आवेज़ की भाभी और बिग बॉस 7 की विजेता गौहर खान उन्हें कुछ सलाह देने के लिए घर में आईं। लेकिन एक दिन बाद ही, सलमान खान ने उनके निष्कासन की घोषणा कर दी – जिससे घरवाले और प्रशंसक दोनों हैरान रह गए। जहाँ कई दर्शकों ने उनके निष्कासन को “अनुचित” कहा, वहीं एक और अफवाह ने तेज़ी से तूल पकड़ लिया: कि आवेज़ के अपने परिवार ने उनकी और बसीर की कथित कॉमन गर्लफ्रेंड से जुड़े विवाद के कारण उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर किया।

डबल डेटिंग के आरोप

हाल ही में एक कैप्टेंसी टास्क के दौरान, बसीर अली ने यूँ ही खुलासा कर दिया कि जिस लड़की को वह एक समय डेट कर रहे थे, वह कथित तौर पर आवेज़ दरबार को भी डेट कर रही थी। इससे डबल डेटिंग की अटकलें तेज़ हो गईं और तब से, प्रशंसक यह जानने के लिए बेताब हैं कि यह मिस्ट्री गर्ल असल में कौन है।

बॉस 19 के घर में ड्रामा का एक नया स्तर

रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कथित कॉमन गर्लफ्रेंड को लेकर तनाव की वजह से आवेज़ का अचानक एलिमिनेशन हो सकता है। हालाँकि आधिकारिक तौर पर किसी नाम की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस चर्चा ने बिग बॉस 19 के घर में ड्रामा का एक नया स्तर जोड़ दिया है।

भावनाओं के चरम पर होने, विश्वासघात के आरोपों और चौंकाने वाले एलिमिनेशन के साथ, बिग बॉस 19 यह साबित करता रहता है कि यह भारतीय टेलीविजन का सबसे अप्रत्याशित रियलिटी शो क्यों है।