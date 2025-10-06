Bigg Boss 19 Nominations : इस हफ्ते नॉमिनेशन की तलवार लटकी, घर से कौन होगा बेघर?

Bigg Boss 19 Nominations : सलमान खान का बिग बॉस 19 अपने ज़बरदस्त टास्क, अप्रत्याशित ट्विस्ट और लगातार ड्रामे से सुर्खियाँ बटोर रहा है। इस हफ़्ते, नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट जारी हो गई है, जिससे फैन्स बेसब्री से कयास लगा रहे हैं कि इस प्रतिष्ठित रियलिटी शो से किसे बाहर होना पड़ सकता है।

इस हफ़्ते के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स

बीबी तक द्वारा शेयर किए गए अपडेट्स के अनुसार, इस हफ़्ते के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं:

ज़ीशान कादरी

नीलम गिरी

मृदुल तिवारी

बसीर अली

अशनूर कौर

प्रणित मोरे

अब, सबकी निगाहें बिग बॉस के घर पर टिकी हैं कि अगला कंटेस्टेंट कौन होगा जो घर से अलविदा कहेगा।

नॉमिनेशन टास्क की व्याख्या

इस हफ़्ते का नॉमिनेशन टास्क एक भूतिया खेल के मैदान में हुआ, जिसमें दो “चुड़ैलें” – फरहाना और मालती शामिल थीं। राउंड इस प्रकार खेले गए:

राउंड 1: डायन मालती ने अभिषेक बजाज (परिवार 1) को नामांकित किया

राउंड 2: डायन फरहाना ने प्रणित (परिवार 2) को नामांकित किया

राउंड 3: डायन मालती ने तान्या (परिवार 1) को नामांकित किया

राउंड 4: डायन फरहाना ने अशनूर (परिवार 2) को नामांकित किया

राउंड 5: डायन मालती ने बसीर (परिवार 2) को नामांकित किया

नियमों के अनुसार, डायन द्वारा “खाए जाने” का मतलब था कि एक प्रतियोगी नामांकित था।

परिवार 2 का ख़ात्मा

सभी पाँच राउंड के बाद, परिवार 2 के नामांकित व्यक्ति हैं:

अशनूर कौर

बसीर अली

प्रणित मोरे

ज़ीशान कादरी

नीलम गिरी

मृदुल तिवारी

कौन होगा बेदखल?

अब सस्पेंस बिग बॉस के दर्शकों और सलमान खान पर आ गया है, क्योंकि दर्शक बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस हफ़्ते घर से कौन बाहर जाएगा। अपनी तीखी प्रतिक्रियाओं और अप्रत्याशित ट्विस्ट के लिए जाने जाने वाले सलमान खान का फैसला प्रतियोगियों और प्रशंसकों, दोनों को चौंका सकता है।