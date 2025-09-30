Bigg Boss 19 Nominations: नॉमिनेशन के समंदर में उतरे घरवाले, कश्तियां डुबोकर बढ़ी दुश्मनी

आज समाज, नई दिल्ली: Bigg Boss 19 Nominations: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 एक बार फिर अपने नाटकीय ट्विस्ट से सबका ध्यान खींच रहा है। मेकर्स ने अब एक अनोखा नॉमिनेशन टास्क शुरू किया है जिसने घर को एक विशाल समुद्र में बदल दिया है, जहाँ प्रतियोगी खेल में बने रहने के लिए एक-दूसरे की नावें डुबोते नज़र आ रहे हैं।

गार्डन एरिया समुद्र में बदल गया

नए प्रोमो में, घर का गार्डन एरिया समुद्र में तब्दील हो गया है और हर प्रतियोगी के नाम वाली नावें रखी गई हैं। किसी को नॉमिनेट करने के लिए, घरवालों को उस प्रतियोगी की नाव पर मिसाइल दागनी होगी जिसे वे निशाना बनाना चाहते हैं। जैसे ही किसी नाव पर तीन मिसाइलें लगती हैं, वह डूब जाती है—जिससे वह प्रतियोगी सीधे एलिमिनेशन के खतरे वाले क्षेत्र में पहुँच जाता है।

अशनूर बनाम फरहाना भिड़ंत

इस टास्क में न केवल नॉमिनेशन हुए, बल्कि तीखी बहस भी हुई। अशनूर कौर और फरहाना भट्ट के बीच तब बहस हुई जब अशनूर ने फरहाना को “असुरक्षित” कहा। फरहाना ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि वह उनकी वजह से कभी असुरक्षित नहीं हो सकतीं। इस बीच, अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के बीच भी जुबानी जंग छिड़ गई, जिसमें अभिषेक ने नीलम को “तोता” कहा जो बस बातें दोहराती रहती है।

कौन हुआ नॉमिनेट?

यह हाई-वोल्टेज नॉमिनेशन टास्क आज, 30 सितंबर को प्रसारित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हफ्ते नॉमिनेशन लिस्ट में आठ कंटेस्टेंट हैं: नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, अशनूर कौर, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और जीशान कादरी।

नावें डूबती जा रही हैं, गुस्सा बढ़ता जा रहा है और प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है, नॉमिनेशन टास्क ने बिग बॉस 19 के घर के अंदर सबसे रोमांचक हफ्तों में से एक की नींव रख दी है।