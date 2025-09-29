Bigg Boss 19 Nominations: नॉमिनेशन में आया बड़ा ट्विस्ट! 8 दमदार कंटेस्टेंट्स पर मंडराया घर से बेघर होने का खतरा

Bigg Boss 19 Nominations, आज समाज, नई दिल्ली: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 एक बार फिर सुर्खियाँ बटोर रहा है। हाल ही में हुए वीकेंड का वार एपिसोड में, अवेज दरबार घर से बाहर हो गए, जिससे उनके साथी कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज और नेहल चुडासमा भावुक और परेशान हो गए। लेकिन ड्रामा यहीं नहीं रुका—इस हफ़्ते, घर से बाहर होने के लिए आठ कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं, जिससे दांव और भी ज़्यादा बढ़ गया है।

इस हफ़्ते कौन नॉमिनेट हुआ है?

फैन पेज बिग बॉस तक के अनुसार, आठ नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं:

अमाल मलिक

नेहल चुडासमा

कुनिका सदानंद

अशनूर कौर

नीलम गिरी

प्रणित मोरे

तान्या मित्तल

ज़ीशान कादरी

इस हफ़्ते की नॉमिनेशन लिस्ट में मज़बूत दावेदारों और तुलनात्मक रूप से कमज़ोर खिलाड़ियों का मिश्रण है, जिसका मतलब है कि आने वाला वीकेंड का वार निश्चित रूप से सस्पेंस से भरा होगा क्योंकि उनमें से एक घर से विदाई लेगा।

गौहर खान का रियलिटी चेक

वीकेंड का वार एपिसोड सिर्फ़ घर से बेघर होने तक ही सीमित नहीं था—इसमें कुछ मुश्किल पल भी आए। बिग बॉस 7 की पूर्व विजेता गौहर खान, सलमान खान के साथ मंच पर आईं और घरवालों को एक तीखा रियलिटी चेक दिया। उन्होंने ख़ास तौर पर अमाल मलिक और बसीर अली को आड़े हाथों लिया और उन्हें चेतावनी दी कि घर के बाहर उनकी छवि नकारात्मक है। उनके इस बेबाक अंदाज़ की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई।

बॉलीवुड सितारों के साथ मनोरंजन की खुराक

गहन पूछताछ के बाद, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के कलाकारों के साथ घर का माहौल हल्का हो गया। वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, मनीष पॉल और रोहित सराफ ने बिग बॉस के घर में एंट्री की और मज़ेदार गेम्स और एक्टिविटीज़ से कंटेस्टेंट्स का मनोरंजन किया। मनोरंजन के इस तड़का को और बढ़ाते हुए, स्टैंड-अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल और बिग बॉस ओटीटी 2 के फेम अभिषेक मल्हान भी एपिसोड में शामिल हुए, जिससे हंसी और ऊर्जा का संचार हुआ।