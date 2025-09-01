Bigg Boss 19 Nomination: नॉमिनेशन में फंसे 5 कंटेस्टेंट्स, किस पर गिरेगी एलिमिनेशन की गाज

Mohit Saini
Bigg Boss 19 Nomination, (आज समाज), नई दिल्ली: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 पहले हफ़्ते से ही लगातार ड्रामे के साथ सुर्खियाँ बटोर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पहले हफ़्ते में कोई भी कंटेस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ।

वीकेंड का वार के दौरान, सलमान ने घरवालों को एक कड़ा संदेश दिया और बताया कि कौन सक्रिय रूप से खेल रहा है और किसे अपने खेल में सुधार करने की ज़रूरत है।

अब, दूसरे हफ़्ते के नॉमिनेशन आ चुके हैं, और घर से बेघर होने का सस्पेंस फिर से बढ़ने लगा है। आइए एक नज़र डालते हैं कि इस हफ़्ते इस सूची में कौन-कौन हैं।

इस हफ़्ते कौन नॉमिनेट हुआ?

लोकप्रिय फ़ैन पेज द खबरी के अनुसार, इस हफ़्ते एलिमिनेशन के लिए पाँच कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं:

कुनिका सदानंद

तान्या मित्तल

अमाल मलिक

आवेज़ दरबार

मृदुल तिवारी

इनमें से एक आने वाले वीकेंड का वार में बिग बॉस के घर को अलविदा कह देगा।

रूम ऑफ़ फेथ

इस बार, बिग बॉस ने नॉमिनेशन फ़ॉर्मेट में बदलाव करके माहौल को और भी मज़ेदार बना दिया। सामान्य असेंबली रूम प्रक्रिया की बजाय, प्रतियोगियों को रूम ऑफ़ फेथ नामक एक अनोखे टास्क में हिस्सा लेना था।
यहाँ, दो ज़ोन बनाए गए थे –

एक हरा त्रिभुज और एक लाल त्रिभुज। हरे त्रिभुज में खड़े प्रतियोगियों के पास लाल त्रिभुज से किसी एक घरवाले को नॉमिनेट करने का अधिकार था। यह फ़ैसला आपसी सहमति से लिया जाना था। इस ट्विस्ट ने घरवालों और दर्शकों, दोनों के लिए पहले ही उत्साह बढ़ा दिया है।

सबसे ज़्यादा ख़तरा किसका है?

पाँच नामांकित प्रतियोगियों में से, सबसे ज़्यादा ध्यान आवेज़ दरबार पर है। अब तक, उनके खेल ने दर्शकों को प्रभावित नहीं किया है, जिससे वे सबसे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि सलमान खान ने भी पहले आवेज़ को तैयार रहने और मज़बूती से खेलने की चेतावनी दी थी।

हालाँकि, आवेज़ की घर के बाहर भी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है, जो उनके पक्ष में काम कर सकती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अवेज इस एलिमिनेशन से बच पाएगा या उसका सफर इस सप्ताहांत समाप्त हो जाएगा?

 