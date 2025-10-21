Bigg Boss 19 New Promo: गौरव खन्ना की हरकत ने मचाया घर में बवाल, कुनिका-बसीर का गुस्सा फूटा सुबह-सवेरे

Bigg Boss 19 New Promo: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 दर्शकों को रोज़ाना होने वाले ड्रामे से हैरान करने में कभी पीछे नहीं रहता। प्रतियोगी एक-दूसरे से भिड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और भले ही गौरव खन्ना शांत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर वे ही हंगामे का केंद्र बन जाते हैं। नए प्रोमो में, गौरव की छोटी-छोटी हरकतें घर में भारी हंगामा खड़ा कर देती हैं, जिससे वह कुनिका सदानंद और बशीर अली समेत सभी के गुस्से का शिकार हो जाते हैं।

गौरव खन्ना घरवालों पर भड़के

दिवाली से पहले, बिग बॉस 19 के निर्माताओं ने आधी रात का एक नया प्रोमो जारी किया, जिसने प्रशंसकों को हैरान कर दिया। इसमें गौरव खन्ना द्वारा सिंक में बिना धुले चम्मच छोड़ने की छोटी सी हरकत से जमकर झगड़ा होता है। कुनिका उनसे कहती हैं, “तुमने सिंक में 10 चम्मच छोड़ दिए!”

इसके तुरंत बाद, नीलम सुबह-सुबह चिल्लाती है, “इन चम्मचों को धोना ज़रूरी है, वरना इन्हें रसोई की ड्यूटी से हटा दिया जाएगा!” गौरव जवाब देता है, “मैं इन्हें क्यों धोऊँ?”

बसीर अली भी बीच में आ जाते हैं और गौरव को ड्यूटी से हटाने का सुझाव देते हैं। अमल और नेहल भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं, जिससे गौरव अपना बचाव करते हुए कहते हैं, “तुम सब मुझ पर क्यों टूट पड़े हो?” इससे घर में भारी हंगामा मच जाता है और सभी घरवाले उसे निशाना बनाते हैं।

प्रोमो वायरल

इस हंगामे के बावजूद, गौरव अपनी बात पर अड़े रहते हैं और घरवालों की आलोचना से बेपरवाह नज़र आते हैं। यह प्रोमो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया, और प्रशंसकों ने घर का बहादुरी से सामना करने के लिए उनकी तारीफ़ की। कई लोगों ने उनके काम का मज़ाक उड़ाया, जबकि कुछ ने इस स्थिति से निपटने के उनके तरीके की सराहना की। गौरतलब है कि गौरव खन्ना इस हफ़्ते नॉमिनेशन के लिए खड़े हैं, जिससे प्रशंसक खेल में उनके भविष्य को लेकर थोड़े चिंतित हैं।