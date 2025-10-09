Bigg Boss 19 New Captain Update: फरहाना भट्ट के बाद, ये कंटेस्टेंट बनी नई कैप्टन

Bigg Boss 19 New Captain Update: लगातार दो हफ़्तों तक बिग बॉस के घर पर राज करने के बाद, फरहाना भट्ट ने आखिरकार एक नए कंटेस्टेंट को सत्ता की बागडोर सौंप दी है। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह विवादास्पद रियलिटी शो हाई-वोल्टेज ड्रामा से गुलज़ार रहा है – और अब, एक नए कैप्टन के आने से, माहौल एक बार फिर बदलने वाला है।

हाल ही में हुए कैप्टेंसी टास्क में, कंटेस्टेंट तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, शहबाज़ बदेशा और अशनूर कौर मुख्य दावेदार थीं। हालाँकि, टास्क में कई तीखी बहसें हुईं – नीलम नेहल से भिड़ गईं, जबकि मालती और फरहाना के बीच भी तीखी बहस हुई।

वोटिंग ट्रेंड के आधार पर फैसला

दिलचस्प बात यह है कि इस हफ़्ते के कैप्टन का चुनाव सीधे टास्क के ज़रिए नहीं किया गया। बल्कि, वोटिंग ट्रेंड के आधार पर फैसला हुआ – जिस कंटेस्टेंट को उनके ख़िलाफ़ सबसे कम वोट मिलेंगे, वह नया कैप्टन बनेगा।

बिग बॉस 19 की नई कैप्टन

वोटिंग के दौरान, तान्या ने फरहाना के खिलाफ, अशनूर ने अमल के खिलाफ, शहबाज ने अभिषेक के खिलाफ और नेहल ने मालती के खिलाफ वोट किया। अंत में, तान्या मित्तल को सबसे ज़्यादा वोट मिले, जबकि नेहल चुडासमा को सबसे कम, जिससे वह बिग बॉस 19 की नई कैप्टन बन गईं।

अब, सबकी निगाहें नेहल पर हैं, जो अपने तीखे तेवर और घरवालों से अक्सर झगड़ों के लिए जानी जाती हैं। तान्या मित्तल के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता इस सीज़न की सबसे ख़ास बातों में से एक रही है, और अब जब नेहल के हाथ में सत्ता है, तो प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या दोनों के बीच शीत युद्ध जारी रहेगा या फिर अस्तित्व बचाने के लिए कोई अप्रत्याशित गठबंधन होगा।

