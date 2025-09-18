Bigg Boss 19 New Captain: बिग बॉस 19 में बदली सत्ता! अमाल मलिक की जगह अभिषेक बजाज बने नए कैप्टन

Bigg Boss 19 New Captain: आज समाज, नई दिल्ली: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 ड्रामा, लड़ाई-झगड़ों और चौंकाने वाले ट्विस्ट से भरपूर है। हर एपिसोड फैन्स को स्क्रीन से चिपकाए रखता है, और नया एपिसोड भी कुछ अलग नहीं रहा। इस हफ़्ते, सबकी नज़र कप्तानी टास्क पर थी, जिसमें तय किया गया कि अमाल मलिक की जगह घर का नया कप्तान कौन होगा।

अमाल मलिक की कप्तानी खत्म

कप्तान के तौर पर अमाल मलिक का कार्यकाल आखिरकार खत्म हो गया, जिससे बाकी प्रतियोगियों के बीच सत्ता की जंग शुरू हो गई। घर की कमान संभालने के लिए हर कोई बेताब था, ऐसे में मुकाबला और भी कड़ा हो गया क्योंकि घरवालों ने कप्तान की कुर्सी हथियाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी।

कप्तानी किसने जीती?

बिग बॉस के फैन पेजों के मुताबिक, अभिषेक बजाज घर के नए कप्तान बनकर उभरे हैं। अभिषेक ने कप्तानी टास्क में अशनूर, जीशान, मृदुल, तान्या, शाहबाज़ और नीलम जैसे अन्य प्रबल दावेदारों को हरा दिया। इस जीत के साथ, अभिषेक अब बिग बॉस के घर में अमाल मलिक की जगह घर का नेतृत्व करेंगे।

कप्तानी टास्क

इस बार, टास्क में प्रतियोगियों को दो समूहों में विभाजित किया गया था – टीम A और टीम B। दोनों टीमों को जीत सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक सोने के बिस्कुट इकट्ठा करने थे। अमाल मलिक, जिनकी कप्तानी अभी-अभी समाप्त हुई थी, ने टास्क में संचालक की भूमिका निभाई।

टीम A: तान्या, अशनूर, शाहबाज़, अभिषेक, नीलम, जीशान और मृदुल

टीम B: बसीर, आवेज़, कुनिका, फरहाना, प्रणीत, नेहाल और गौरव

एक कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद, कई प्रतियोगी – अभिषेक, अशनूर, जीशान, मृदुल, तान्या, शाहबाज़ और नीलम – कप्तानी के अंतिम दावेदार के रूप में चुने गए।

अभिषेक बजाज ने पावर सीट पर कब्ज़ा किया

आखिरकार, अभिषेक बजाज ने बाकियों से बेहतर प्रदर्शन किया और नए घर के कप्तान का खिताब अपने नाम कर लिया। उनकी जीत ने प्रशंसकों के बीच चर्चाओं को जन्म दे दिया है, क्योंकि उनके नेतृत्व से घर में और भी टकराव होने की उम्मीद है।

घर में आगे क्या?

अभिषेक की कप्तानी से नया ड्रामा शुरू हो सकता है, खासकर शाहबाज़ और नेहल के साथ, क्योंकि दोनों की उनसे बनती नहीं है। घर पहले ही बँट चुका है, ऐसे में नए कप्तान के आने से प्रतिद्वंद्विता और तेज़ होने और आने वाले एपिसोड्स में और भी रोमांच आने की उम्मीद है।

