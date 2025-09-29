Bigg Boss 19: नेहल ने बसीर को कहा ‘चोर’; गरमागरम ड्रामा में कंटेस्टेंट आपस में भिड़ गए

Bigg Boss 19, आज समाज, नई दिल्ली: बिग बॉस 19 में ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए धमाकेदार वीकेंड का वार के बाद, नए एपिसोड में कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस और टकराव देखने को मिल रहा है। नए प्रोमो में बसीर अली और नेहल चुडासमा के बीच हुई तीखी बहस की झलक दिखाई गई है।

“ऐसा मत करो। मुझे मत छुओ।”

प्रोमो की शुरुआत बसीर द्वारा नेहल पर चिल्लाने से होती है, जिसका नेहल सख्ती से जवाब देती है। साथी कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट, जीशान कादरी और कुनिका बीच-बचाव कर मामला शांत करने के लिए आगे आते हैं। हालाँकि, तनाव तब बढ़ जाता है जब बसीर कुनिका से भिड़ जाता है और उसे चेतावनी देता है: “ऐसा मत करो। मुझे मत छुओ।”

बसीर और कुनिका आमने-सामने

बसीर कुनिका से कहता है कि उसे उसे छूने की इजाज़त नहीं है। जवाब में, कुनिका कहती है, “अगर मैं चाहूँगी तो छू लूँगी।” प्रोमो के अंत में बसीर कहता है, “तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते,” जबकि गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज इस ड्रामे को देखकर हँसते हैं।

आवेज दरबार बेदखल

पिछले एपिसोड में, सोशल मीडिया स्टार आवेज दरबार बिग बॉस 19 से बेदखल हो गए थे। उन्हें गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे, अशनूर कौर और नीलम गिरी के साथ पाँचवें हफ़्ते में नॉमिनेट किया गया था। दुर्भाग्य से, आवेज का रियलिटी शो में सफ़र उनकी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर के बेदखल होने के दो हफ़्ते बाद ही खत्म हो गया।

कब और कहाँ देखें

सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला बिग बॉस 19, रोज़ाना रात 9 बजे जियो सिनेमा/हॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है। इसके अलावा, इसके दैनिक एपिसोड कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे प्रसारित होते हैं। इस साल 24 अगस्त को प्रीमियर हुआ यह शो दर्शकों के लिए लगातार धमाकेदार ड्रामा पेश कर रहा है। टकराव, मौखिक झगड़े और अप्रत्याशित मोड़ के साथ, बिग बॉस 19 का नवीनतम एपिसोड सीट के किनारे मनोरंजन का वादा करता है।