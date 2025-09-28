Bigg Boss 19: नेहल, बसीर अली और जीशान कादरी की जबरदस्त लड़ाई, फरहाना की कैप्टेंसी पर उठा सवाल

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के घर में, खासकर वीकेंड का वार एपिसोड के बाद, ड्रामा कभी नहीं थमता, और इस हफ़्ते भी कुछ अलग नहीं रहा। ताज़ा चर्चा नेहल चुडासमा, बसीर अली और जीशान कादरी के बीच एक बड़े झगड़े को लेकर है।

नेहल की सीक्रेट रूम वाली रणनीति से विवाद

सीक्रेट रूम से लौटने के बाद, नेहल को दूसरे ग्रुप की तारीफ़ करते और उनके साथ बैठते हुए भी देखा गया, जो ज़ाहिर तौर पर उनके पुराने साथियों को रास नहीं आया। वीकेंड का वार के दौरान, होस्ट सलमान खान ने उन्हें तीन प्रतियोगियों के चेहरों से नकाब हटाने का निर्देश दिया। नेहल ने बड़े आत्मविश्वास से तान्या मित्तल, बसीर अली और जीशान कादरी का नाम लिया—जिनमें से एक उनकी करीबी दोस्त थीं। ऐसा लगता है कि इसी बात ने विवाद को जन्म दिया।

झड़प बढ़ती गई

बिग बॉस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, यह असहमति जल्द ही एक तीखी लड़ाई में बदल गई। बसीर और ज़ीशान दोनों ने नेहल का आक्रामक तरीके से सामना किया। अभिषेक बजाज और अशनूर कौर के बीच झगड़ा और बढ़ गया, जिससे घर में घमासान मच गया।

फ़रहाना की कप्तानी खतरे में?

इस झगड़े के बाद, ज़ीशान ने कथित तौर पर फ़रहाना भट्ट से अपनी कप्तानी छोड़ने के लिए कहा और कहा, “यह कप्तानी तुम्हें दान में मिली थी। अगर मैं होता, तो मैं इसे तुरंत छोड़ देता। मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो मुफ़्त में मिले।”

फ़रहाना ज़ीशान की सलाह मानेंगी या नहीं, यह आने वाले सोमवार के एपिसोड में पता चलेगा। तनाव बढ़ने और गठबंधन बदलने के साथ, प्रशंसक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि यह विस्फोटक टकराव बिग बॉस 19 के घर के अंदर की गतिशीलता को कैसे प्रभावित करेगा।