Bigg Boss 19: नीलम गिरी ने खाना बनाने से किया इनकार, कैप्टन फरहाना से हुई तकरार, घर में बढ़ा तनाव

Bigg Boss 19: बिग बॉस सीज़न 19 में, घर के अंदर का माहौल हर दिन बदलता रहता है, नए-नए तर्क, झगड़े और गठबंधन बनते रहते हैं। ताज़ा ड्रामा नीलम गिरी के इर्द-गिर्द घूमता है, जिन्होंने रसोई के काम करने से इनकार कर दिया है, जिससे घर के अंदर एक नया विवाद पैदा हो गया है। उनके इस फैसले ने अन्य प्रतियोगियों को मुश्किल में डाल दिया है और घर की कैप्टन फरहाना के साथ तनाव बढ़ा दिया है।

नीलम गिरी ने रसोई का काम करने से किया इनकार

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

नीलम ने कैप्टन फरहाना को खुलेआम बता दिया कि वह अब घर के लिए खाना नहीं बनाएँगी, जिससे अन्य प्रतियोगी हैरान रह गए। जहाँ कुछ प्रशंसक उनके इस साहसिक कदम से खुश थे, वहीं फरहाना परेशान दिखीं, क्योंकि घर के कामों से इनकार करना घर के नियमों के खिलाफ है। नीलम कई दिनों से रसोई का काम संभाल रही थीं, लेकिन उन्होंने फरहाना से यह कहते हुए इसे छोड़ने का फैसला किया,

“मैं अब और खाना नहीं बनाऊँगी। जो चाहो करो।”

इस साफ़ इनकार ने नीलम और फरहाना के बीच विवाद को जन्म दे दिया है, जिससे नीलम को सज़ा मिलने की संभावना जताई जा रही है। नए प्रोमो में तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फरहाना, नीलम को चेतावनी देती है कि अगर उसने खाना बनाने से इनकार किया, तो उसे दोहरी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी और सज़ा भुगतनी पड़ेगी। शहबाज़, नीलम का साथ देने के लिए आगे आते हैं, जिससे शहबाज़ और अभिषेक के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है।

अब प्रशंसक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कैप्टन फरहाना नीलम को क्या सज़ा देंगी और सलमान खान के वीकेंड का वार एपिसोड में शहबाज़-अभिषेक की लड़ाई कैसे होगी। इस बीच, इस नाटकीय घटना के क्लिप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं।