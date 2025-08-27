Bigg Boss 19: नॉमिनेशन में सबसे बड़ा निशाना बनीं नीलम गिरी, घरवालों ने लगाए चौंकाने वाले आरोप

Bigg Boss 19, (आज समाज), नई दिल्ली: बिग बॉस 19 के पहले ही हफ़्ते में, प्रतियोगी नीलम गिरी विवादों के केंद्र में आ गई हैं। जहाँ हर घरवाला रणनीति बनाने, प्रदर्शन करने और अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने में व्यस्त है, वहीं कल रात के नॉमिनेशन राउंड के बाद नीलम अप्रत्याशित रूप से चर्चा का विषय बन गई हैं। सवाल यह है कि इतने सारे प्रतियोगियों ने घर से बाहर होने के लिए उनका नाम क्यों आगे बढ़ाया?

नॉमिनेशन ट्विस्ट

View this post on Instagram A post shared by Neelam Giri (@neelamgiri_)

नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान, बिग बॉस ने प्रत्येक प्रतियोगी से दो ऐसे घरवालों को नॉमिनेट करने को कहा जिन्हें वे खेल से बाहर देखना चाहते हैं – साथ ही उनके चयन का एक वाजिब कारण भी बताया। जैसे-जैसे राउंड आगे बढ़ा, एक नाम जो बार-बार गूंजता रहा, वह था नीलम गिरी का नाम। लेकिन वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से वह इस मुश्किल स्थिति में आ गईं?

“बहुत मासूम और खेल के लिए अयोग्य”

View this post on Instagram A post shared by Raunak Raut (@iamraunakraut)

कई प्रतियोगियों ने बताया कि नीलम का व्यक्तित्व बिग बॉस के माहौल के अनुकूल नहीं है। उन्हें लगता है कि वह बहुत ज़्यादा मासूमियत से खेलती हैं, या शायद मासूमियत का दिखावा करती हैं, जिससे उनका असली रूप सामने नहीं आ पाता। कई घरवालों का मानना ​​था कि वह खेल के लिए पर्याप्त मज़बूत नहीं हैं और इसलिए घर में जगह पाने की हकदार नहीं हैं।

भागीदारी की कमी

एक और आम शिकायत थी कि वह टास्क और बातचीत में कम हिस्सा लेती हैं। घरवालों का दावा था कि नीलम ज़्यादा बातचीत नहीं करतीं, बहुत कम पहल करती हैं और घर में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पातीं। यही कमज़ोरी आठ प्रतियोगियों के लिए उनके ख़िलाफ़ वोट देने का एक बड़ा कारण बन गई।

फ़ॉलोअर” के रूप में टैग किया गया

नीलम की एक और आलोचना यह थी कि उन्हें एक व्यक्तिगत खिलाड़ी के बजाय एक फ़ॉलोअर का लेबल दिया गया। उन्हें अक्सर दूसरे प्रतियोगियों के साथ देखा जाता था। कभी तान्या के साथ, कभी किसी और के साथ । जिससे घरवालों को लगता था कि उनमें व्यक्तित्व की कमी है।

फरहाना ने भी इस राय का समर्थन करते हुए कहा, “जब तान्या ने उसे बोतल उठाने के लिए कहा, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। इससे पता चलता है कि वह दूसरों के प्रभाव में खेलती है।

इन कारणों के चलते, नीलम गिरी इस हफ़्ते की सबसे ज़्यादा निशाने पर रहने वाली प्रतियोगियों में से एक बनकर उभरी हैं। अब देखना यह है कि क्या वह वापसी कर पाती हैं और अपनी काबिलियत साबित कर पाती हैं, या दर्शक घरवालों के फ़ैसले का साथ देंगे।