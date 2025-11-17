Bigg Boss 19: मृदुल तिवारी का धमाकेदार स्वागत, सड़कों पर उमड़ी दीवानों की भीड़

Bigg Boss 19 के प्रतियोगी और लोकप्रिय यूट्यूबर मृदुल तिवारी का शो से बाहर होने के बाद नोएडा स्थित अपने घर लौटने पर भव्य स्वागत हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है।

मृदुल का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़े प्रशंसक

Noida celebrates today! Bb19’s pride, Mridul Tiwari, is here to inspire once again#bb19 will be known by one name that is #MridulTiwari #MridulGang pic.twitter.com/uRSFPwahgJ — Akshita (@Sparkey121) November 16, 2025

वायरल क्लिप में, मृदुल अपनी कार से सैकड़ों प्रशंसकों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो चारों ओर से उन्हें घेरे हुए हैं। समर्थकों को अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाते हुए सुना जा सकता है।

भारी भीड़ के बावजूद, 25 वर्षीय यूट्यूबर शांत और मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। कई प्रशंसकों ने शो में उनके सफर का उत्साहवर्धन करते हुए इस पल को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया।

प्रशंसकों ने उनके निष्कासन को ‘अनुचित’ बताया

बिग बॉस 19 में प्रवेश करने से पहले ही, मृदुल ने एक मज़बूत प्रशंसक आधार बना लिया था। दर्शकों ने घर के अंदर उनकी ईमानदारी और गरिमामय व्यवहार की सराहना की। हालाँकि, सप्ताह के बीच में ही उनके निष्कासन ने कई प्रशंसकों को चौंका दिया, जिन्होंने इसे “अनुचित” बताया और ज़ोर देकर कहा कि मृदुल शीर्ष 5 में रहने के हकदार थे।

