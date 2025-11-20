Bigg Boss 19: “मॉम ने डैड को आने नहीं दिया…”, प्रणित के भाई ने कुनिका सदानंद से ऐसा क्यों कहा

Bigg Boss 19: सलमान खान का होस्ट किया हुआ बिग बॉस 19 इस हफ़्ते बहुत ध्यान खींच रहा है क्योंकि कंटेस्टेंट्स के परिवार वाले घर में आ रहे हैं। अब तक, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, गौरव खन्ना और अमाल मलिक के रिश्तेदार घर के अंदर आ चुके हैं।

अब, मेकर्स द्वारा जारी एक नए प्रोमो में प्रणित मोरे के बड़े भाई की एंट्री दिखाई गई है, और कुनिका के बारे में उनके मज़ेदार कमेंट ने सभी को ज़ोर-ज़ोर से हंसाया है। असल में क्या हुआ — और उनका कमेंट एपिसोड का हाईलाइट क्यों बन गया।

प्रणित के भाई ने मस्ती से घर में आग लगा दी

हाल के एपिसोड में बॉलीवुड सिंगर अरमान मलिक, जो अमाल मलिक के भाई हैं, की भी एंट्री हुई। अरमान ने अपनी दिल को छू लेने वाली गायकी से घरवालों को खुश कर दिया और अमाल को गेम से जुड़े कुछ टिप्स भी दिए।

इसके ठीक बाद, प्रणित के भाई पराग मोरे घर में आए। उस समय, बिग बॉस ने फ्रीज़ टास्क के तहत प्रणित को स्टोर रूम में फ्रीज़ कर दिया था। इसके बावजूद, पराग पूरी एनर्जी के साथ अंदर आया और तुरंत पूरे घर को एंटरटेन किया।

कुनिका के लिए एक खास (और मज़ेदार) कमेंट

जैसे ही प्रणित अनफ्रीज़ हुआ, वह अपने भाई को देखकर इमोशनल हो गया और उसे कसकर गले लगा लिया। थोड़ी देर के लिए प्रणित ने अपने भाई को उसके कपड़ों के बारे में चिढ़ाया, उसके बाद पराग ने कुनिका सदानंद की ओर मुड़कर एक मज़ेदार कमेंट किया।

उसने कहा, “मेरे पापा तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। असल में, उन्हें घर के अंदर आना था… लेकिन मम्मी ने तुम्हारी वजह से उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इसलिए मैं आ गया!” कुनिका के शरमाने पर पूरा घर हंसने लगा, और इस मज़ेदार बातचीत ने उस पल को और भी एंटरटेनिंग बना दिया।

अरमान मलिक के म्यूज़िकल मैजिक ने रात को रोशन कर दिया

प्रणित की तरह, उनके भाई पराग ने भी अपना तेज़ सेंस ऑफ़ ह्यूमर दिखाया, जिससे घर में तुरंत एनर्जी बढ़ गई। अरमान मलिक और पराग मोरे दोनों के आने से माहौल खुशनुमा, खुशनुमा और अच्छी वाइब्स से भर गया।

बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स के लिए एक बोनफायर इवनिंग भी रखी, जहाँ अरमान मलिक ने सभी के लिए एक खूबसूरत लाइव परफॉर्मेंस दी। उनकी जादुई आवाज़ और दिल को छू लेने वाली सिंगिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और फैंस को बिग बॉस के घर के अंदर यह अचानक मिलने वाला म्यूजिकल ट्रीट बहुत पसंद आ रहा है।