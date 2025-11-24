Bigg Boss 19: मालती का थप्पड़ पड़ा तान्या पर भारी, घर में मचा तूफ़ानी बवाल

Bigg Boss 19: बिग बॉस सीजन 19 के ग्रैंड फिनाले में बस दो हफ्ते बचे हैं, और घर के अंदर का ड्रामा ज़बरदस्त लेवल पर पहुंच गया है। कुणिका सदानंद के बाहर होने के बाद, आठ कंटेस्टेंट रेस में बचे हैं, और उनमें से एक को आने वाले वीकेंड का वार में बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

लेकिन वीकेंड आने से पहले ही, नॉमिनेशन टास्क के दौरान टेंशन बहुत बढ़ गई है — और सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब मालती चाहर ने तान्या मित्तल को थप्पड़ मारा, जिससे घर में भारी हंगामा मच गया। इस घटना से सभी गुस्से में आ गए, खासकर अमाल मलिक, जो तुरंत भड़क गए।

तान्या पूरे घर को नॉमिनेट करना चाहती थीं

नॉमिनेशन प्रोसेस के दौरान, कंटेस्टेंट्स को एक-एक करके कन्फेशन रूम में बुलाया गया और उन्हें जितने चाहें उतने घरवालों को नॉमिनेट करने की पूरी आज़ादी दी गई। तान्या मित्तल ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि वह खुद को छोड़कर पूरे घर को नॉमिनेट कर सकती हैं। आग में घी डालते हुए, प्रणित मोरे ने अमाल मलिक को लूज़र तक कह दिया।

नॉमिनेशन टास्क वॉर ज़ोन में बदल गया

जैसे-जैसे टास्क आगे बढ़ा, कंटेस्टेंट्स ने बारी-बारी से उन लोगों के चेहरों पर स्टैम्प लगाए जिन्हें वे नॉमिनेट करना चाहते थे, जिससे लंबे समय से दबा हुआ फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गया।

फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे ने अमाल मलिक पर स्टैम्प लगाया।

अशनूर कौर ने मालती चाहर पर स्टैम्प लगाया।

शहबाज़ बदेशा ने तान्या मित्तल पर स्टैम्प लगाया।

अमाल मलिक ने गौरव खन्ना को टारगेट किया।

प्रोमो में दिखाया गया है कि टेंशन तब बढ़ जाती है जब तान्या मालती पर स्टैम्प लगाती है, जिसके बाद मालती अपना आपा खो देती है और तान्या को थप्पड़ मार देती है, जिससे पूरा हंगामा मच जाता है।

फिनाले के इतने करीब होने के साथ, बिग बॉस के घर के अंदर का माहौल ज्वालामुखी जैसा हो गया है — और इस चौंकाने वाली घटना ने दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार करा दिया है।