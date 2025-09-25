Bigg Boss 19: कॉपीराइट केस में फंसे Bigg Boss 19 के मेकर्स, लग सकता है करोड़ों का झटका

By
Mohit Saini
-
0
59
Bigg Boss 19: कॉपीराइट केस में फंसे Bigg Boss 19 के मेकर्स, लग सकता है करोड़ों का झटका
Bigg Boss 19: कॉपीराइट केस में फंसे Bigg Boss 19 के मेकर्स, लग सकता है करोड़ों का झटका

Bigg Boss 19: टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय और विवादास्पद रियलिटी शोज़ में से एक, बिग बॉस 19 मुश्किल में पड़ गया है। मेकर्स को कथित तौर पर एक कानूनी नोटिस मिला है जिससे उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। एक छोटी सी गलती अब एक बड़ी कानूनी लड़ाई में बदल गई है, और इसकी वजह कॉपीराइट उल्लंघन है।

संगीत कॉपीराइट का मुद्दा

बिग बॉस के घर में हर सुबह एक जीवंत सुबह के गाने से शुरू होती है, जहाँ प्रतियोगी बॉलीवुड के जोशीले गानों पर नाचते हुए उठते हैं। हालाँकि यह सिलसिला हमेशा से शो का एक मज़ेदार और मनोरंजक हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार यह उल्टा पड़ गया है।

एक कॉपीराइट लाइसेंसिंग संस्था ने मेकर्स पर बिना उचित लाइसेंस के अनधिकृत गानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 3 सितंबर, 2025 को घर में “चिकनी चमेली” (अग्निपथ से) और “धत्त तेरी की” (गोरी तेरे प्यार में से) जैसे गाने बजाए गए थे। 19 सितंबर को, निर्माताओं, एंडेमोल शाइन इंडिया और शो के निर्देशकों को आधिकारिक तौर पर एक कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें उन्हें जवाबदेह ठहराया गया।

निर्माताओं पर ₹2 करोड़ का जुर्माना

अगर दोषी साबित होते हैं, तो निर्माताओं को कॉपीराइट वाले संगीत के अनधिकृत इस्तेमाल के लिए ₹2 करोड़ तक का मुआवज़ा देना पड़ सकता है। यह प्रोडक्शन हाउस के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका हो सकता है।

इस बीच, इस विवाद के बावजूद, बिग बॉस 19 टीआरपी चार्ट पर अपना दबदबा बनाए हुए है। चल रहे झगड़े, ड्रामा और प्रतियोगियों की लोकप्रियता ने प्रशंसकों को बांधे रखा है, जिससे यह सीज़न हाल के वर्षों में सबसे चर्चित सीज़न में से एक बन गया है।