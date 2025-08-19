Bigg Boss 19 : संभावित कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई सामने, जानें कौन-कौन मचाएगा घर में तबाही 

Bigg Boss 19 : संभावित कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई सामने
Bigg Boss 19, (आज समाज), नई दिल्ली: सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला बिग बॉस 19 अपने प्रीमियर से पहले ही एक बार फिर जबरदस्त चर्चा बटोर रहा है। प्रशंसक इस विवादास्पद रियलिटी शो के लॉन्च का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और अब इस सीज़न के प्रतियोगियों की संभावित सूची ऑनलाइन सामने आ गई है।

अपेक्षित सूची में कौन है?

हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन हस्तियों के नामों का खुलासा किया गया है जो बिग बॉस 19 के घर में प्रवेश कर सकते हैं। संभावित सूची में शामिल हैं:
गौरव खन्ना
बसीर अली
अशनूर कौर
हुनर हाली
आवेज दरबार और नगमा (संभवतः इनमें से एक)
मृदुल या शहबाज़ (कोई एक)
पायल गेमिंग
शरद मल्होत्रा (अभी पुष्टि नहीं हुई है)
सिवित तोमर
शफाक (चोट के कारण उनकी जगह ली जा सकती है)
अनाया बांगर
अली काशिफ खान
ज़ीशान कादरी
पूजा गौर (अटकलें)

24 अगस्त को ग्रैंड प्रीमियर

पोस्ट के अनुसार, हर सीज़न की तरह, आखिरी समय में बदलाव हो सकते हैं, जैसे एक या दो प्रतियोगियों की अदला-बदली या कुछ चौंकाने वाले सेलिब्रिटी नाम शामिल हो सकते हैं। बिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त, 2025 को निर्धारित है, और सीज़न के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले, प्रशंसकों को एक विशेष एपिसोड भी देखने को मिलेगा।

50 से ज़्यादा हस्तियों से संपर्क

रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक इस शो के लिए 50 से ज़्यादा लोगों से संपर्क किया जा चुका है। हालाँकि अंतिम सूची प्रीमियर की तारीख के करीब ही सामने आएगी, लेकिन इस संभावित सूची ने प्रशंसकों के बीच उत्साह का स्तर पहले ही बढ़ा दिया है। अब सभी को यह देखने का इंतज़ार है कि आखिरकार कौन-कौन से सेलिब्रिटी घर के अंदर आमने-सामने होंगे और इस सीज़न में क्या अनोखे मोड़ आएंगे।

