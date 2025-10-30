Bigg Boss 19 Latest Update: मृदुल तिवारी की छुट्टी, शहबाज को मात देकर इस सदस्य ने थामी घर की कमान

Bigg Boss 19 Latest Update: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 हर गुजरते दिन के साथ और भी अप्रत्याशित होता जा रहा है। नेहल चुडासमा और बसीर अली के चौंकाने वाले दोहरे निष्कासन के बाद, घर में एक और नया मोड़ आया – एक बिल्कुल नया कैप्टेंसी टास्क। मृदुल तिवारी के कैप्टन बनने के बाद, घर को अब एक नए लीडर का ताज पहनाया गया है, और इस हफ़्ते मुकाबला काफ़ी कड़ा रहा!

इस हफ़्ते कैप्टनशिप किसने जीती?

लोकप्रिय फैन पेज बीबी इनसाइडर के अनुसार, इस हफ़्ते कैप्टनशिप का ताज प्रणित मोरे के नाम रहा, जिन्होंने एक बेहद मुश्किल टास्क में शाहबाज़ को हराकर बिग बॉस के घर के नए कैप्टन बने। इसके साथ ही, मृदुल तिवारी का कैप्टन के रूप में कार्यकाल आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया, और प्रणित ने नए हाउस लीडर के रूप में कार्यभार संभाला।

कैप्टेंसी टास्क 

बिग बॉस ने एक अनोखा कैप्टेंसी टास्क पेश किया जिसने पूरे घर को एक वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में बदल दिया। इस चुनौती के लिए प्रतियोगियों को जोड़ियों में बाँटा गया था – प्रणित-शाहबाज़, फरहाना-अमल, गौरव-मालती, नीलम-कुनिका और मृदुल-तान्या।

इस टास्क में, जब भी “वैज्ञानिक” की आवाज़ सुनाई देती, प्रतियोगियों को दौड़कर कंटेनर में कुछ खास चीज़ें लानी होती थीं। जो जोड़ी सबसे पहले वह चीज़ रखती, वह उस राउंड को जीत जाती। जैसे-जैसे हर टीम अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करती, मुकाबला तेज़ी से बढ़ता गया।

हालांकि, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज को इसमें भाग लेने से रोक दिया गया। बिग बॉस ने उन्हें घर के एक बड़े नियम को तोड़ने की सज़ा दी – दोनों ने नामांकन से पहले एक निजी बातचीत के दौरान अपने माइक हटा दिए थे, जिसके कारण उन्हें कैप्टेंसी टास्क से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

घरवालों का फैसला

टास्क खत्म होने के बाद, बिग बॉस ने सभी घरवालों को असेंबली रूम में बुलाया और उनसे उस जोड़ी के लिए वोट करने को कहा, जिसे वे कप्तानी के लिए योग्य मानते थे। ज़्यादातर प्रतियोगियों ने प्रणित और शाहबाज़ की जोड़ी को वोट दिया, जिसके बाद दोनों के बीच आखिरी मुकाबला हुआ। निर्णायक वोटिंग राउंड में, प्रणित मोरे को ज़्यादा वोट मिले, उन्होंने शाहबाज़ को हराकर बिग बॉस 19 के नए कप्तान के रूप में उभरे।