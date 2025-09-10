Bigg Boss 19: कुनिका का शादी का प्रपोजल, घरवालों के उड़े होश

Mohit Saini
आज समाज, नई दिल्ली: Bigg Boss 19: सलमान खान का ब्लॉकबस्टर रियलिटी शो एक बार फिर सुर्खियाँ बटोर रहा है, और इस बार घर में अप्रत्याशित मोड़ आ रहे हैं। समीकरण तेज़ी से बदल रहे हैं। दोस्ती टूट रही है, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, और अब, रोमांस ने बेहद नाटकीय अंदाज़ में एंट्री मारी है।

नए प्रोमो में, दिग्गज अभिनेत्री कुणिका सदानंद ने एक मज़ेदार टास्क के दौरान अचानक शादी का ज़िक्र करके सबको चौंका दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथी कंटेस्टेंट को प्रपोज़ भी कर दिया! देखिए असल में क्या हुआ।

कुणिका का चौंकाने वाला प्रपोज़ल

निर्माताओं द्वारा शेयर किए गए नए प्रोमो में, घरवाले “बिग बॉस कोचिंग सेंटर” नामक एक मज़ेदार टास्क में हिस्सा लेते नज़र आ रहे हैं। कुछ कंटेस्टेंट्स को टीचर की भूमिका दी गई, जबकि कुछ स्टूडेंट बने। ज़ीशान कादरी, नतालिया जानोसज़ेक और फरहाना भट्ट को… शिक्षकों।

जब ज़ीशान अपनी कक्षा ले रहा था, कुनिका अचानक खड़ी हो गई और सबको चौंकाते हुए बोली: “सर, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ… क्या आप मुझसे शादी करेंगे?”

उनके अचानक प्रपोज़ करने से न सिर्फ़ ज़ीशान शरमा गए, बल्कि पूरा घर अवाक रह गया। इस मज़ेदार पल ने माहौल को जल्द ही हल्का-फुल्का बना दिया और प्रशंसक पूरा एपिसोड देखने के लिए बेताब हैं।

घर में मस्ती और छेड़खानी

यह एपिसोड और भी हँसी-मज़ाक का वादा करता है क्योंकि इसी टास्क के दौरान बसीर अली भी फरहाना भट्ट के साथ छेड़खानी करते नज़र आते हैं, जिससे घर में तनाव और भी बढ़ जाता है। दर्शक आज रात होने वाले इस सारे ड्रामा को देखने के लिए पहले से ही उत्साहित हैं – यह शो रात 9 बजे JioCinema पर स्ट्रीमिंग करेगा और रात 10:30 बजे Colors TV पर प्रसारित होगा।

इस हफ़्ते कौन नॉमिनेट हुआ है?

मस्ती के बीच, नॉमिनेशन टास्क ने बिग बॉस के घर में दबाव बनाए रखा है। कुणिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच तीखी बहस के बाद, अब चार प्रतियोगी खतरे में हैं:

नतालिया जानोसजेक

मृदुल तिवारी

नगमा मिराजकर

आवेज़ दरबार

उनमें से एक इस वीकेंड के एलिमिनेशन के दौरान बिग बॉस के घर को अलविदा कह देगा।