Bigg Boss 19 में बवाल! कुनिका सदानंद का सनसनीखेज दावा, मालती चाहर को बता दिया ‘लेस्बियन’!”

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार, एक ऐसे विवाद के लिए जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। घर के अंदर झगड़े, बहस और गरमागरम बहस आम बात है, लेकिन अभिनेत्री कुनिका सदानंद ने अब गलत वजहों से ध्यान खींचा है। उन्होंने एक साथी प्रतियोगी की कामुकता पर सवाल उठाकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद ऑनलाइन भारी आलोचना हुई।

शो का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें कुनिका, तान्या मित्तल के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं और दोनों घरवालों के बारे में बात कर रही हैं। क्लिप में, कुनिका ने मालती चाहर के बारे में एक चौंकाने वाला दावा किया है और बातचीत में उनकी कामुकता को भी घसीट लिया है। इस टिप्पणी ने न केवल प्रशंसकों को नाराज़ किया है, बल्कि बिग बॉस के घर के अंदर असंवेदनशीलता और व्यक्तिगत हमलों को लेकर गंभीर चिंताएँ भी पैदा की हैं।

कुनिका की विवादास्पद टिप्पणी

वायरल वीडियो में, कुनिका, तान्या के पास जाती हैं और कहती हैं, “मुझे आपको कुछ बताना है।” फिर वह कहती हैं, “मुझे पूरा यकीन है कि मालती मैम लेस्बियन हैं। उनके हाव-भाव और बातचीत करने का तरीका साफ़ ज़ाहिर करता है। बस उन्हें देखिए।” तान्या चुप रहती हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देतीं—और कुछ ही देर बाद, बिग बॉस दोनों को फुसफुसाने के लिए चेतावनी देते हैं। जैसे ही यह क्लिप ऑनलाइन सामने आई, दर्शकों ने कुनिका की असंवेदनशील और बेबुनियाद बातों की कड़ी आलोचना की। कई लोगों ने उन पर घर के अंदर जानबूझकर बेवजह ड्रामा और चरित्र हनन करने का आरोप लगाया।

क्या वीकेंड का वार इस पर बात करेगा?

अब, सबकी निगाहें आने वाले वीकेंड का वार पर टिकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस हफ़्ते के एपिसोड की मेज़बानी सलमान ख़ान नहीं, बल्कि रोहित शेट्टी करेंगे। प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या रोहित इस विवाद पर बात करेंगे या अगले हफ़्ते सलमान के इस पर बात करने का इंतज़ार करेंगे। बहरहाल, इस चौंकाने वाली टिप्पणी ने बिग बॉस 19 के घर के अंदर ड्रामा का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है—और इसका असर अभी खत्म नहीं हुआ है।

यह भी पढ़ें: Sonal Chauhan Black Bikini Photos: सोनल चौहान ने ब्लैक बिकिनी में इंटरनेट पर मचाई धूम, सर्दियों में भी बढ़ाई गर्मी