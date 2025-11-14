Bigg Boss 19: ‘शर्म आ रही…’ मृदुल तिवारी की बहन का बिग बॉस पर तगड़ा वार, एविक्शन पर फूटा गुस्सा

By
Mohit Saini
-
0
58
Bigg Boss 19: ‘शर्म आ रही…’ मृदुल तिवारी की बहन का बिग बॉस पर तगड़ा वार, एविक्शन पर फूटा गुस्सा
Bigg Boss 19: ‘शर्म आ रही…’ मृदुल तिवारी की बहन का बिग बॉस पर तगड़ा वार, एविक्शन पर फूटा गुस्सा

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले, मेकर्स के “अप्रत्याशित ट्विस्ट” ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पहली बार, सप्ताह के मध्य में लाइव दर्शकों की वोटिंग के ज़रिए निष्कासन किया गया – जिसके परिणामस्वरूप मृदुल तिवारी को बाहर होना पड़ा। प्रशंसक इस फैसले से नाराज़ हैं और इसे चौंकाने वाला और अनुचित बता रहे हैं।

मृदुल की बहन, यूट्यूबर प्रगति तिवारी ने मेकर्स की कड़ी आलोचना की है और उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बिग बॉस पर निष्कासन प्रक्रिया में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। प्रशंसक भी प्रगति और मृदुल के साथ मजबूती से खड़े हैं।

प्रगति तिवारी ने बिग बॉस मेकर्स पर निशाना साधा

प्रगति ने मेकर्स पर लाइव दर्शकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, दर्शकों को बताया गया था कि जिस प्रतियोगी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वह अगला कप्तान बनेगा। तीन प्रतियोगियों को उनके सामने पेश किया गया और दर्शकों ने गौरव खन्ना को कप्तान चुना।

हालांकि, कथित तौर पर निर्माताओं ने निष्कासन का फैसला करने के लिए उन्हीं वोटों का इस्तेमाल किया। इस “कैप्टनसी वोटिंग” में जिस प्रतियोगी को सबसे कम वोट मिले, उसे बाहर कर दिया गया – जिससे पूरी प्रक्रिया एक कैप्टेंसी टास्क जैसी लग रही थी, जबकि वास्तव में इसका इस्तेमाल मिड-वीक एलिमिनेशन के लिए किया गया था।

मृदुल तिवारी के निष्कासन पर प्रशंसकों का गुस्सा

दर्शकों ने मृदुल के निष्कासन को पूरी तरह से अनुचित बताया है और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। कई यूजर्स ने लिखा कि उन्होंने यह शो सिर्फ मृदुल के लिए देखा था। कई प्रशंसकों ने घोषणा की, “हम आज से शो छोड़ रहे हैं।”

घर से बाहर आने के बाद, मृदुल ने भी निर्माताओं पर अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण फैसला लेने का आरोप लगाया। प्रशंसकों का तर्क है कि जनता के मतदान के आधार पर, मृदुल को कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता था – उनकी अपार लोकप्रियता और विशाल प्रशंसक आधार को देखते हुए।

यह भी पढ़ें: Most Popular Non Veg Food: दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? जवाब जानकर आप रह जाएंगे आप हैरान