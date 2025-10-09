Bigg Boss 19: ‘भूत बना दूंगा एक मिनट में, तेरे जैसे 50 को बेच दूंगा’ मृदुल तिवारी मालती चाहर पर भड़के

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के घर में ड्रामा और हंगामा कभी खत्म नहीं होता! हर दिन एक नया झगड़ा, नए गठबंधन और चौंकाने वाले मोड़ आते हैं। ताज़ा तीखी बहस मृदुल तिवारी और क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर के बीच हुई। अब तक अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले मृदुल ने आखिरकार अपना आक्रामक रूप दिखाया – और चीज़ें जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गईं।

एक तीखा मुकाबला

कैप्टनसी टास्क के दौरान, मृदुल और मालती के बीच ज़बरदस्त बहस छिड़ गई। अब तक, मालती घर में मृदुल को भाई मानकर, सावधानी बरत रही थी। लेकिन नए प्रोमो में गुरुवार के एपिसोड में प्रसारित होने वाली एक ज़ोरदार लड़ाई में उनका रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

मृदुल का गुस्सा

वीडियो में, मृदुल कहता हुआ दिखाई दे रहा है, “मैंने आज तक किसी के लिए एक भी बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं किया।”

इस पर, मालती झल्लाकर कहती है, “तुम पागल हो! जब तुम्हें बोलना चाहिए था, तब तुम चुप रहे – अब क्या मतलब है?” मृदुल, गुस्से से भड़कते हुए, जवाब देता है, “मैंने एक पल के लिए सोचा था कि तुम्हें इतनी बुरी तरह गालियाँ दूँ कि तुम्हें खुद पर शर्म आ जाए!”

क्या अब तुम्हारा काम हो गया?

क्रोधित होकर, मृदुल चिल्लाता है, “मैं अब किसी की नहीं सुनूँगा!” – उसका गुस्सा उबलने की हद तक पहुँच जाता है। मालती, निराश होकर, अविश्वास में अपना सिर पकड़ लेती है क्योंकि लड़ाई बढ़ती जाती है।

“मैं तुम्हें भूत बना दूँगा!”

बहस यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही मालती बातचीत के बीच में ही चली जाती है, मृदुल चिल्लाता है, “अरे! मैं तुझे एक मिनट में भूत बना दूँगा!” मालती पलटवार करते हुए उसे “पागल” कहती है, जिस पर मृदुल चिल्लाता है, “हाँ, मैं पागल हूँ! मैं तेरे जैसे 50 लोगों को एक मिनट में बेच सकता हूँ!”

मृदुल के रुकने के कहने के बावजूद, वह पीछे हटने को तैयार नहीं होता और चिल्लाता है, “मैं कहीं नहीं जा रहा!” यह लड़ाई पूरे घर को स्तब्ध कर देती है, जिससे बिग बॉस 19 के अब तक के सबसे धमाकेदार एपिसोड में से एक की तैयारी हो जाती है।