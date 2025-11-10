Bigg Boss 19 Highlights: डबल एविक्शन से फैन्स हैरान, नीलम गिरी ने किया प्यार का इज़हार

Bigg Boss 19 Highlights: बिग बॉस 19 का हालिया वीकेंड का वार एपिसोड इस सीज़न की सबसे भावुक और नाटकीय रातों में से एक साबित हुआ। सलमान खान भावनाओं के एक तीखे मिश्रण के साथ लौटे – दिल टूटना, टकराव और हँसी – क्योंकि दो प्रतियोगियों को घर से बाहर कर दिया गया और कुछ चौंकाने वाले पलों ने दर्शकों और घरवालों दोनों को हैरान कर दिया।

डबल एविक्शन ट्विस्ट ने सबको चौंका दिया

वीकेंड की शुरुआत बिग बॉस के घर में तनाव भरे चेहरों के साथ हुई। इस हफ्ते, तीन प्रतियोगी – नीलम गिरी, आशनूर कौर और अभिषेक बजाज – घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे। कैप्टन प्रणीत मोरे, जो हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण घर से बाहर हुए थे, को सलमान ने नीचे के तीन प्रतियोगियों में से एक को बचाने का मौका दिया। प्रणीत ने आशनूर को बचाने का फैसला किया, जिसका मतलब था कि नीलम गिरी और अभिषेक बजाज को शो से अलविदा कहना पड़ा।

उनके बाहर होने पर घर में रोना-धोना मच गया। ख़ास तौर पर नीलम के जाने से माहौल भावुक हो गया क्योंकि पिछले कुछ हफ़्तों में कई प्रतियोगियों के साथ उनका रिश्ता और भी मज़बूत हो गया था।

नीलम गिरी का भावुक अलविदा और प्यार का इज़हार

घर से बाहर निकलने से पहले, भोजपुरी अभिनेत्री नीलम गिरी ने एक भावुक इकरार किया जो रात का मुख्य आकर्षण बन गया। अलविदा कहते हुए, वह अमाल मलिक से मिलीं और उन्हें कसकर गले लगा लिया। एक मधुर और चंचल लहजे में, उन्होंने अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हुए कहा, “आई लव यू।”

अमाल, जो भावुक दिख रहे थे, ने नीलम के शब्दों का गर्मजोशी से जवाब दिया। इस बीच, नीलम के साथ करीबी रिश्ता रखने वाली तान्या मित्तल फूट-फूट कर रो पड़ीं और खुद को सभी से दूर कर लिया। जब नीलम ने उन्हें रोते हुए देखा, तो उन्होंने तान्या को आवाज़ दी, और दोनों ने अलग होने से पहले गले लगाया – यह उन प्रशंसकों के लिए वाकई एक भावुक पल था जो उनकी दोस्ती की सराहना करते थे।

सलमान खान ने फरहाना भट्ट पर बरसाईं फटकार

इस एपिसोड ने तब गंभीर मोड़ ले लिया जब सलमान खान ने फरहाना भट्ट को टेलीविजन कलाकारों पर उनकी हालिया टिप्पणी के लिए आड़े हाथों लिया। फरहाना ने कथित तौर पर कहा था कि “टीवी उनके स्तर से नीचे है,” जो सलमान को रास नहीं आया।

सलमान ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर उन्हें फटकार लगाते हुए कहा: “फरहाना, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें लगता है कि टीवी तुम्हारे स्तर से नीचे है? तुम्हें लगता है कि टेलीविजन तुम्हारे लायक नहीं है? मुझे यह सुनकर शर्म आ रही है। मैंने गौरव खन्ना के शो देखे हैं – मेरी माँ ने भी – और मैं आपको बता सकता हूँ, वह एक सुपरस्टार हैं!”

फिर उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में उन्हें बाहर निकलने का प्रस्ताव दिया और कहा, “अगर तुम्हें लगता है कि यह शो और टीवी इंडस्ट्री तुम्हारे स्तर से नीचे है, तो दरवाजे खुले हैं। कृपया चले जाओ।” इस पल ने घर में मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि सलमान के गुस्से ने साफ कर दिया कि वह टेलीविजन कलाकारों के प्रति अनादर बर्दाश्त नहीं करेंगे।

‘दे दे प्यार दे 2’ के कलाकारों ने मंच पर रौनक बिखेरी

भारी भावनाओं के बावजूद, इस एपिसोड में मस्ती और हँसी का भी तड़का लगा। ‘दे दे प्यार दे 2’ के कलाकार – जिनमें अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर. माधवन और मीज़ान जाफ़री शामिल थे – अपनी आगामी फिल्म का प्रचार करने के लिए सलमान खान के साथ मंच पर शामिल हुए।

प्रतियोगियों के साथ उनकी जीवंत बातचीत ने सभी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। एक मज़ेदार सेशन के दौरान, घरवालों से पूछा गया, “आप किसे प्यार नहीं देना चाहते?” अमाल, प्रणीत और मृदुल ने फरहाना का नाम लिया, जबकि तान्या ने मज़ाकिया अंदाज़ में शाहबाज़ की ओर इशारा किया। गौरव खन्ना ने मज़ेदार अंदाज़ में तान्या और फरहाना दोनों का नाम लिया, जिससे सभी हंस पड़े।

भावनाओं और विस्फोटों से भरा एपिसोड

आँसू भरी विदाई से लेकर तीखी नोकझोंक और हल्के-फुल्के पलों तक, इस वीकेंड का वार में सब कुछ था। नीलम गिरी का भावुक विदाई और प्यार का इज़हार, साथ ही सलमान खान का धमाकेदार अंदाज़, इसे बिग बॉस 19 के अब तक के सबसे चर्चित एपिसोड में से एक बना दिया।