Bigg Boss 19 में कंटेस्टेंट्स के लिए सख्त नियम, शराब, मोबाइल और दिन में सोना पूरी तरह मना

Bigg Boss 19, आज समाज, नई दिल्ली: टेलीविज़न के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शोज़ में से एक, बिग बॉस 19 ने एक बार फिर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 24 अगस्त से शुरू हुए इस 19वें सीज़न की थीम “घरवालों की सरकार” है और हमेशा की तरह, सलमान खान इसे होस्ट कर रहे हैं। प्रतियोगियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है, कैमरे चौबीसों घंटे उनकी हर गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं। घर के नियमों का उल्लंघन करने पर सज़ा या घर से निष्कासन भी हो सकता है।

शराब और मोबाइल फ़ोन: कड़े प्रतिबंध

शो के नियमों के अनुसार, प्रतियोगियों को शराब पीने या मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या रेडियो सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, घर में प्रवेश करने से पहले पूरी जाँच की जाती है। इस सीज़न में धूम्रपान के लिए कोई निर्धारित क्षेत्र नहीं है।

सोने और घूमने-फिरने पर प्रतिबंध

प्रतियोगी केवल रात में ही सो सकते हैं, और वह भी तब जब लाइट बंद हो। हाल ही में एक घटना में, अमाल मलिक, जीशान कादरी, तान्या मित्तल और नीलम गिरी दिन में सोते हुए पकड़े गए, जिसके बाद बिग बॉस ने उन्हें चेतावनी दी: “मैं अभी भी बॉस हूँ!”

बिना अनुमति के घर से बाहर जाना सख्त मना है। केवल टास्क या कन्फेशन रूम के लिए ही बाहर जाने की अनुमति है, और बिना अनुमति के बाहर जाने पर सज़ा हो सकती है।

आचरण और आचरण नियम

बिग बॉस के घर में लड़ाई-झगड़ा, बहस और अभद्र भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऐसा करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सभी घरवालों को बाथरूम के अलावा हर समय अपने माइक्रोफ़ोन चालू रखने होंगे। गुप्त बातचीत सख्त वर्जित है।

अनिवार्य भागीदारी

हर प्रतियोगी को बिग बॉस द्वारा दिए गए टास्क में भाग लेना अनिवार्य है, जिससे पूरे सीज़न में निष्पक्षता और जुड़ाव सुनिश्चित होता है। यह सख्त नियम सुनिश्चित करता है कि प्रतियोगी अनुशासित रहें और दर्शकों को शो से अपेक्षित ड्रामा और मनोरंजन प्रदान करें।