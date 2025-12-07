Bigg Boss 19 Grand Finale Promo: फरहाना ने उड़ाए होश, शहबाज-अमाल की ‘Hello Brother’ केमिस्ट्री ने लूटी महफिल

Bigg Boss 19 Grand Finale Promo: सलमान खान का ब्लॉकबस्टर रियलिटी शो बिग बॉस 19 आज, 7 दिसंबर को खत्म होने वाला है। टॉप 5 फाइनलिस्ट में से कोई एक ट्रॉफी उठाएगा और 19वें सीजन का विनर बनेगा। फैंस अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं मेकर्स ने अब हाई-एनर्जी ग्रैंड फिनाले प्रोमो जारी किया है, जिसमें प्योर एंटरटेनमेंट का वादा किया गया है।

प्रोमो में पुराने कंटेस्टेंट्स को टॉप 5 फाइनलिस्ट के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है, जिससे फिनाले का स्टेज एक पावर-पैक्ड डांस फ्लोर में बदल गया है। जहां फरहाना भट्ट ने ज़बरदस्त ‘हंगामा’ मचाया, वहीं शहबाज बदेशा और अमाल ने एक मज़ेदार ‘हैलो ब्रदर’ मोमेंट किया। आइए देखते हैं कि ग्रैंड फिनाले में कौन परफॉर्म कर रहा है।

फरहाना भट्ट ने स्टेज पर धमाल मचाया

टॉप 5 फाइनलिस्ट — तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और अमाल मलिक — ट्रॉफी के लिए कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नए रिलीज़ हुए प्रोमो में, उन्हें अपने ज़बरदस्त डांस मूव्स से स्टेज पर धूम मचाते देखा जा सकता है।

फरहाना भट्ट, कुनिका सदानंद और नेहल चुडासमा के साथ क्वीन के मशहूर गाने ‘हंगामा हो गया’ पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए शामिल हुईं। अपनी मज़बूत पर्सनैलिटी और बोल्ड स्क्रीन प्रेजेंस से, यह तिकड़ी साफ़ तौर पर सबका ध्यान खींचती है।

शहबाज़-अमाल ने दिखाया अपना ब्रोमांस

शहबाज़ बदेशा और अमाल मलिक ने ‘हैलो ब्रदर’ पर डांस परफॉर्मेंस के ज़रिए अपनी दोस्ती दिखाकर फैंस को इम्प्रेस किया। दोनों की केमिस्ट्री तुरंत ध्यान खींचती है।

उनके साथ गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी भी हैं, जिनकी बॉन्डिंग बिग बॉस के घर के अंदर भी फैंस की पसंदीदा बन गई थी। प्रोमो में चारों एक साथ थिरकते हुए दिख रहे हैं, जिससे उनका साथ फिनाले की खास बातों में से एक बन गया है।

‘अभिनूर’ रीयूनियन ने दिल चुरा लिया

ऊपर दी गई परफॉर्मेंस के अलावा, प्रोमो में एक बहुत चर्चित रीयूनियन भी दिखाया गया है। अशनूर कौर और अभिषेक बजाज एक बार फिर साथ में डांस करते हुए बिग बॉस के स्टेज पर जादू बिखेरते हुए दिख रहे हैं।

दोनों ने ‘कुछ कुछ होता है’ के गाने ‘यह लड़का है दीवाना’ पर परफॉर्म किया, जिससे दर्शकों को पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। शानदार परफॉर्मेंस, इमोशनल रीयूनियन और हाई-वोल्टेज एंटरटेनमेंट के साथ, बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले एक यादगार रात होने का वादा करता है क्योंकि सफर आखिरकार खत्म हो रहा है।

