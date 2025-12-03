Bigg Boss 19 Grand Finale: चंद दिन पहले टूटा मालती चाहर का विनर बनने का सपना, 7 गलतियों ने कराया शो से बाहर

Bigg Boss 19 Grand Finale: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने ग्रैंड फिनाले के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां फैंस को आखिरकार 7 दिसंबर को विनर का पता चल जाएगा। हालांकि, मालती चाहर के लिए यह सफर दिल तोड़ने वाला रहा, जिन्हें फिनाले से कुछ दिन पहले ही मिड-वीक एलिमिनेशन में बाहर कर दिया गया। उनके बाहर निकलने के साथ, दर्शकों के पास अब उनके टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं — गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमल मलिक, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट — जो इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगे।

मालती ने बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी, लेकिन ध्यान खींचने की उनकी कोशिशों के बावजूद, कई स्ट्रेटेजिक गलतियों की वजह से उन्हें ग्रैंड फिनाले में जगह नहीं मिल पाई। यहां सात सबसे बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से उनका बिग बॉस 19 का सफर खत्म हो गया:

1. वाइल्ड कार्ड एंट्री उनके खिलाफ काम आई

शो में देर से एंट्री करना मालती के लिए महंगा साबित हुआ। जब तक वह शामिल हुईं, दूसरे कंटेस्टेंट पहले ही मज़बूत अलायंस बना चुके थे और अपना गेम तय कर चुके थे। मालती को शुरू से शुरू करना पड़ा, जिससे वह साफ़ तौर पर नुकसान में रहीं।

2. बार-बार होने वाले झगड़ों की वजह से नेगेटिव इमेज

मालती को अक्सर बेवजह की बहस में पड़ते देखा गया। उनके गुस्से वाले टकरावों ने दर्शकों के बीच उनकी नेगेटिव इमेज बनाई। यहाँ तक कि सलमान खान ने भी उन्हें कई बार डांटा, जिससे शो में उनकी इमेज और खराब हुई।

3. अमल मलिक के साथ कथित नज़दीकी

कंटेंट बनाने की कोशिश में, मालती को अक्सर अमल मलिक के आस-पास देखा जाता था, यहाँ तक कि कुछ मौकों पर तो उन्होंने उनका स्वेटर भी पहना हुआ था। इससे डेटिंग की अफवाहें उड़ीं, कई लोगों ने दावा किया कि वे शो से पहले एक-दूसरे को जानते थे। हालाँकि, यह एंगल उनके गेम में गहराई लाने में नाकाम रहा।

4. तान्या मित्तल को टारगेट करना बुरी तरह उल्टा पड़ा

घर में घुसते ही, मालती ने तान्या मित्तल को गुस्से से टारगेट किया, उनकी लगभग हर बात पर रिएक्ट किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह तान्या को “एक्सपोज़” कर देंगी। दर्शकों को लगा कि इस जुनून की वजह से मालती एकतरफ़ा लग रही थी और उसके पास कोई पक्का गेम प्लान नहीं था।

5. घर में कोई मज़बूत रिश्ता नहीं

बिग बॉस में रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन मालती कोई भी असली कनेक्शन नहीं बना पाई। वह अक्सर अलग-थलग दिखती थी, जिससे गेम में उसकी इमोशनल और स्ट्रेटेजिक स्थिति कमज़ोर हो गई।

6. साफ़ गेम स्ट्रेटजी की कमी

तान्या को टारगेट करने के अलावा, मालती ने कोई मज़बूत या बदलता हुआ गेम प्लान नहीं दिखाया। समय के साथ, दर्शक बोर होने लगे, क्योंकि उसके मूव्स में नयापन और दिशा की कमी थी।

7. ज़रूरी मुद्दों पर स्टैंड लेने में नाकाम

मालती लड़ाई-झगड़ों में तो बोलती थी, लेकिन ज़रूरी मुद्दों पर चुप रहती थी। घर के अंदर जब उस पर सेंसिटिव टैग लगे, तब भी वह अपने लिए मज़बूती से खड़ी नहीं हुई। फैंस को उम्मीद थी कि वह ज़्यादा मज़बूत और निडर होगी।

स्पॉटलाइट और मौके होने के बावजूद, मालती चाहर की गलतियाँ इतनी भारी पड़ीं कि उनसे उबरना मुश्किल हो गया। जैसे-जैसे बिग बॉस 19 अपने रोमांचक फिनाले की ओर बढ़ रहा है, उनका बाहर होना यह याद दिलाता है कि गेम में बने रहने के लिए स्ट्रेटेजी, रिश्ते और खुद पर भरोसा रखना ज़रूरी है।