Bigg Boss 19 Grand Finale: ट्रॉफी से बस एक कदम दूर! ग्रैंड फिनाले की पूरी डिटेल्स देखें यहां

Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 अपने आखिरी और सबसे रोमांचक दौर में पहुँच गया है, ग्रैंड फिनाले का काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू हो गया है। ज़बरदस्त दुश्मनी, अचानक हुई दोस्ती, इमोशनल ब्रेकडाउन, स्मार्ट गेमप्ले और चौंकाने वाले ट्विस्ट से भरे सीज़न के बाद, फैंस अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस साल ट्रॉफी कौन उठाएगा। जैसे-जैसे शो अपने क्लाइमेक्स के करीब आ रहा है, दर्शकों के बीच उत्साह चरम पर है, और सोशल मीडिया पर विनर के बारे में अंदाज़े लगाए जा रहे हैं।

मिड-वीक इविक्शन से दांव बढ़ गए हैं

फिनाले वीक में एक बड़ा ट्विस्ट जोड़ते हुए, बिग बॉस ने मिड-वीक इविक्शन शुरू किया है। फिनाले से कुछ दिन पहले ही एक कंटेस्टेंट बाहर हो जाएगा, जिससे टॉप 5 में जगह बनाने का उसका मौका खत्म हो जाएगा। मिड-वीक एविक्शन के लिए वोटिंग अभी Jio Hotstar पर लाइव है,

और फैंस 2 दिसंबर, 2025 को सुबह 10:00 बजे तक अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को बचाने के लिए वोट कर सकते हैं। इस बीच, गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीतकर फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली है, जिससे वह इस समय एविक्शन से सुरक्षित अकेले कंटेस्टेंट बन गए हैं।

संभावित टॉप 5 फाइनलिस्ट

मिड-वीक एविक्शन के लिए नॉमिनेटेड पांच कंटेस्टेंट हैं: फरहाना भट्ट, अमल मलिक, मालती चाहर, प्रणित मोरे, और तान्या मित्तल। घर में ओवरऑल परफॉर्मेंस और जर्नी के आधार पर, मालती चाहर को नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में सबसे कमजोर माना जा रहा है। अगर वह बाहर हो जाती हैं, तो उम्मीद है कि टॉप 5 फाइनलिस्ट हो सकते हैं: गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमल मलिक, प्रणित मोरे, और तान्या मित्तल। लेकिन, बिग बॉस लास्ट-मिनट सरप्राइज़ के लिए जाना जाता है, इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक कुछ भी पक्का नहीं है।

ग्रैंड फिनाले कब और कहाँ देखें

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले इस तारीख को आएगा

रविवार, 7 दिसंबर, 2025

रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर

OTT दर्शकों के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग रात 9:00 बजे जियो हॉटस्टार पर शुरू होगी।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि — क्या गौरव खन्ना अपनी सेफ पोजीशन को विनिंग मोमेंट में बदलेंगे, या कोई और फाइनलिस्ट लास्ट-मिनट में उलटफेर करके बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीतेगा? फैंस इस ब्लॉकबस्टर फिनाले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।