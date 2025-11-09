Bigg Boss 19 के ग्रैंड फिनाले की तारीख का खुलासा! इस दिन उठाएगा विजेता ट्रॉफी

Bigg Boss 19 Grand Finale Date Out: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 हर एपिसोड के साथ और भी नाटकीय होता जा रहा है। हाल ही में, प्रणीत मोरे ने घर में एक आश्चर्यजनक वापसी की। इस वीकेंड का वार में, सलमान फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल को सबक सिखाने वाले हैं, और प्रशंसकों को डबल एविक्शन भी देखने को मिलेगा।

इतनी सारी उथल-पुथल और उतार-चढ़ाव के बीच, अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है – बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले की तारीख आखिरकार सामने आ गई है! जल्द ही, एक प्रतियोगी प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा। तो फिनाले कब है? आइए जानते हैं।

फिनाले कब है?

फैन पेज “बीबी तक” के अनुसार, बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को निर्धारित है। इसी तारीख को दर्शकों को इस सीज़न का विजेता मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले कई सीज़न की तरह इस बार शो को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

इसका मतलब है कि यह सीज़न सामान्य से पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर फिनाले वाकई 7 दिसंबर को है, तो दर्शकों को शो को समय पर खत्म करने के लिए हर हफ्ते दो एलिमिनेशन देखने को मिल सकते हैं।

आगे चौंकाने वाले निष्कासन

इस वीकेंड का वार में एक और डबल एविक्शन होगा। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बाहर होने की उम्मीद है। खासकर अभिषेक का बाहर होना फैंस के लिए एक बड़ा झटका है।

अभिषेक और नीलम के बाहर होने से खेल में बड़ा मोड़ आने की उम्मीद है। इस हफ्ते उनके साथ फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और अशनूर कौर भी नॉमिनेट हुए थे।

