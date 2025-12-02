Bigg Boss 19: मीडिया के सवाल ने तोड़ दिया गौरव खन्ना का सब्र, कैमरे के सामने छलके आंसू

Bigg Boss 19: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने आखिरी और सबसे इंटेंस फेज में पहुंच गया है। कॉम्पिटिशन बढ़ने के साथ, बाकी कंटेस्टेंट फिनाले में जगह बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। शहबाज बदेशा और अशनूर कौर के हफ्ते के बीच में बाहर होने के बाद, घर के सदस्य ऑफिशियली फिनाले वीक में आ गए हैं।

लेटेस्ट एपिसोड में, दर्शकों ने बिग बॉस के घर के अंदर एक ड्रामैटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जहां मीडिया वालों ने टॉप 6 कंटेस्टेंट से कई तीखे और अजीब सवाल पूछे। जहां कई कंटेस्टेंट ने कॉन्फिडेंस के साथ पूछताछ को हैंडल किया, वहीं एक पल ऐसा था जिसने सभी को इमोशनल कर दिया — गौरव खन्ना फूट-फूट कर रो पड़े।

मीडिया ने टॉप 6 कंटेस्टेंट से पूछताछ की

अभी भी रेस में जो कंटेस्टेंट हैं वे हैं गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमल मलिक, फरहाना भट्ट, मालती चाहर और प्रणित मोरे। प्रेस से बातचीत के दौरान, पत्रकारों ने उनके गेमप्ले, स्ट्रेटेजी और घर के अंदर किए गए पर्सनल कमेंट्स पर सवाल उठाए। तान्या मित्तल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए, लेकिन गौरव खन्ना से पूछे गए एक बहुत ही पर्सनल सवाल ने कमरे का माहौल पूरी तरह बदल दिया।

मेकर्स का जारी किया गया एक नया प्रोमो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गौरव साफ तौर पर इमोशनल दिख रहे हैं और आंसू रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

गौरव खन्ना क्यों टूट गए?

Media Press Conference continues…..and Gaurav Khanna broke down emotionally 🥹pic.twitter.com/H0r3ciy7T4 — BBTak (@BiggBoss_Tak) December 1, 2025

प्रोमो में, एक रिपोर्टर गौरव से शो में पहले दिए गए उनके एक बयान के बारे में पूछता है — कि उन्हें बच्चे चाहिए लेकिन उनकी पत्नी आकांक्षा को नहीं। मीडिया ने सवाल किया कि क्या उन्होंने दर्शकों से सहानुभूति पाने के लिए यह पर्सनल बात बताई।

इस सवाल ने गौरव को बहुत प्रभावित किया। आंसू रोकते हुए, उन्होंने इसे “बहुत सेंसिटिव और दिल को छू लेने वाला मुद्दा” कहा और अपनी दिल की सच्चाई शेयर की। गौरव ने कहा कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं और वे शादी के बाद पिता बनना चाहते थे,

लेकिन अपनी पत्नी के लिए उनका प्यार सबसे ज़्यादा है। “मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर अपनी इच्छा छोड़ने से वह खुश रहती है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस दुनिया में बहुत कम आदमी हैं जो अपने पार्टनर के लिए अपनी इच्छाएँ छोड़ सकते हैं — और मुझे उनमें से एक होने पर गर्व है,” उन्होंने इमोशनल होकर कहा।

कंटेस्टेंट्स ने गौरव का बचाव किया

जब गौरव रो पड़े, तो साथी कंटेस्टेंट अमल मलिक ने बीच में आकर मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, और सवाल को बहुत पर्सनल और गलत बताया। इस इमोशनल पल ने सभी को हैरान कर दिया। बाद में प्रोमो में, फरहाना भट्ट गौरव से पूछती हैं कि वह मीडिया के सामने इतने इमोशनल क्यों हो गए।

गौरव ने मज़बूती से जवाब देते हुए कहा कि वह कभी नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी को इस बातचीत में घसीटा जाए, और कहा, “मेरी पत्नी बिग बॉस का हिस्सा नहीं है — मैं हूँ। किसी को भी उनसे सवाल करने का हक नहीं है।”

प्रोमो वायरल हो गया

इस इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस सेगमेंट ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है, फैंस गौरव खन्ना की ईमानदारी, मैच्योरिटी और अपनी पत्नी के लिए बिना शर्त प्यार की तारीफ कर रहे हैं। प्रोमो पहले ही वायरल हो चुका है, जिससे यह बिग बॉस 19 के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया है क्योंकि शो अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है।