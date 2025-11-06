Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने दिखाया अनुज कपाड़िया वाला अंदाज़, फरहाना को करारा जवाब दिया

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 अब धमाकेदार हो गया है। अनुज कपाड़िया के रूप में अपनी प्रतिष्ठित भूमिका के लिए मशहूर अभिनेता गौरव खन्ना ने आखिरकार बिग बॉस के घर में अपना तीखा रूप दिखाया। नवीनतम प्रोमो वायरल हो गया है, और प्रशंसक फरहाना के साथ उनके बेबाक टकराव के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं।

घर में एक गरमागरम बहस

Gaurav ne dikhaya apna fiery side. Farrhana ke saath takraav ne badha diya ghar ka tension! 😥 Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @colorstv par. Watch Now:- https://t.co/XNlwzrEgyf pic.twitter.com/1B6plh2VPZ — JioHotstar Reality (@HotstarReality) November 5, 2025

घर में एक गरमागरम बहस के दौरान, कप्तानी टास्क के बाद फरहाना और तान्या मित्तल गौरव का मज़ाक उड़ाती नज़र आईं। लेकिन गौरव ज़्यादा देर चुप नहीं रहे। बिल्कुल अनुज कपाड़िया वाले अंदाज़ में, उन्होंने पूरे आत्मविश्वास और तेवर के साथ जवाब दिया, और कहा — “तुम जितना चाहो ताली बजा सकते हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा! मैं इस शो में रहूँगा… और तुम फिनाले में मेरे लिए ताली बजाओगे!”

“मैं तुम्हें टेलीविज़न की ताकत दिखाऊँगा

जब फरहाना ने उन्हें फिर से ताना मारने की कोशिश की, तो गौरव ने एक ज़ोरदार लाइन कहकर उन्हें चुप करा दिया। “मैं तुम्हें टेलीविज़न की ताकत दिखाऊँगा। मैं टीवी और बिग बॉस, दोनों का सुपरस्टार हूँ!”

ज़बरदस्त वापसी से घरवालों हैरान

उनकी ज़बरदस्त वापसी ने घरवालों को हैरान कर दिया और फैन्स खुशी से झूम उठे। सोशल मीडिया पर अब प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, इसे गौरव का “बॉस मोमेंट” कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आखिरकार उन्होंने बिग बॉस 19 में अनुज कपाड़िया वाला अंदाज़ ला ही दिया।