Bigg Boss 19: गौरव–आकांक्षा का रोमांस चढ़ा सिर पर, चुन्नी में छुपाकर किया ऐसा सीन कि फरहाना भट्ट की मां रह गईं दंग

Bigg Boss 19 : सलमान खान के रियलिटी शो का इस हफ़्ते माहौल पूरी तरह से बदल गया है। प्रतियोगियों के परिवार वाले घर में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जिसने सारा ध्यान अपनी ओर खींचा, वह हैं अभिनेता गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला।

आकांक्षा ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्होंने आग लगा दी – पहले अपने लुक से, फिर गौरव के साथ अपनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री से। अब एक नए प्रोमो में दोनों को हॉल में बेहद सहजता से देखा जा सकता है, और यकीन मानिए, माहौल बेहद रोमांटिक है।

गौरव और आकांक्षा घर में नियंत्रण खो बैठे

नए प्रोमो में, आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना घरवालों को भी हैरान करते हुए, माहौल को और भी गर्माहट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमल मलिक लाइव गा रहे हैं, और जैसे ही संगीत बजता है, आकांक्षा और गौरव वहीं हॉल में रोमांस करने लगते हैं।

आकांक्षा अपने प्यारे से आउटफिट के ऊपर एक श्रग पहन लेती हैं, गौरव उनके करीब आता है, और दोनों चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ एक हल्का-फुल्का कपल डांस करने लगते हैं।

अचानक, गौरव उस पल में कुछ ज़्यादा ही खो जाता है—वह एक दुपट्टा उठाता है, दोनों के चेहरे ढक लेता है, और आशिकी का वो मशहूर बारिश वाला सीन फिर से रच देता है! घरवाले इस पल को देखकर पागल हो जाते हैं, और फरहाना भट्ट की माँ—जो वहाँ मौजूद भी हैं—हैरान होकर आँखें फाड़े रह जाती हैं।

“एडल्ट पप्पी” क्लिप जो वायरल हुई

जब से आकांक्षा बिग बॉस 19 में आई हैं, उन्होंने घर का माहौल पूरी तरह से बदल दिया है। यहाँ तक कि बिग बॉस ने भी उनकी एंट्री का खूब मज़ाक उड़ाया। जब बिग बॉस ने गौरव को उनकी तरफ़ छोड़ने में देरी की,

तो उन्होंने मज़ाकिया लहजे में चेतावनी दी, “इसे छोड़ दो, वरना मैं गौरव को यहीं एक एडल्ट पप्पी दे दूँगी!” अमल मलिक ने तुरंत बीच में कहा: “हाँ हाँ, दे दो, दे दो!” बिग बॉस ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा: “गौरव कुछ नहीं…”

जिससे पूरा घर हँस पड़ा।