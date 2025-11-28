Bigg Boss 19 Fixed Winner Controversy: क्या मेकर्स पहले ही चुन चुके हैं विनर? गौरव खन्ना को लेकर हंगामा फैंस के बीच एक्साइटमेंट अपने पीक पर है। लेकिन विनर अनाउंस होने से पहले ही ट्रॉफी एक बड़े कॉन्ट्रोवर्सी के बीच आ गई है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि गौरव खन्ना को पहले ही विनर के तौर पर फाइनल कर लिया गया है, और फैंस का मानना ​​है कि उनके पास इस आरोप को साबित करने के लिए पक्के सबूत हैं।

दर्शकों के मुताबिक, मेकर्स ने चुपचाप गौरव को ट्रॉफी देने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां 7 बड़े कारण दिए गए हैं कि फैंस को क्यों लगता है कि बिग बॉस 19 का विनर पहले से ही तय है।

1. पहले दिन से ही विनर का टैग दिया गया

गौरव खन्ना ने बिग बॉस के घर में एक पॉपुलर टीवी सुपरस्टार के तौर पर एंट्री की थी। पहले दिन से ही फैंस ने उन्हें “कन्फर्म्ड विनर” कहना शुरू कर दिया था। कई लोगों का मानना ​​था कि वह सिर्फ ट्रॉफी उठाने के लिए शो में आए थे।

2. आखिरी समय में टिकट टू फिनाले

हैरानी की बात है कि गौरव शो के आखिरी हफ़्तों में ही कैप्टन बने—जबकि पहले कभी यह पद नहीं संभाला था। इसके साथ ही, उन्होंने टिकट टू फिनाले जीता, और मेकर्स ने एक नई कैप्टेंसी पावर भी शुरू की जिससे वह नॉमिनेशन से सुरक्षित हो गए, जिससे फिनाले वीक में उनकी सीधी एंट्री पक्की हो गई।

3. कंटेस्टेंट खुद उन्हें विनर कहते हैं

फिनाले वीक से पहले सिर्फ़ 8 कंटेस्टेंट बचे होने पर, घरवाले भी मान गए लगते हैं। एक बातचीत के दौरान, अमाल मलिक ने खुले तौर पर कहा कि अगर गौरव शो जीत भी जाते हैं, तो इस सीज़न को उनके नाम से याद नहीं किया जाएगा—इनडायरेक्टली यह इशारा करते हुए कि उनकी जीत पक्की लगती है।

4. गौरव दो महीने तक लगभग गायब थे

एक शानदार, सुपरस्टार-स्टाइल एंट्री के बावजूद, गेम में गौरव की मौजूदगी जल्दी ही खत्म हो गई। लगभग दो महीने तक, वह ज़्यादातर इनएक्टिव रहे, टास्क या झगड़ों में बहुत कम शामिल हुए। फिर भी, उन्हें कभी भी सीरियसली एविक्शन के लिए टारगेट नहीं किया गया।

5. कोई मज़बूत गेम प्लान नहीं, फिर भी फिनाले के लिए तैयार

दूसरे कंटेस्टेंट्स के उलट, गौरव को शायद ही कभी स्ट्रेटेजी पर बात करते या चालें चलते देखा गया। उसने कोई अग्रेसिव या शानदार गेम नहीं खेला, लेकिन फिर भी फिनाले तक टिक गया—कुछ ऐसा जो फैंस को पचाना मुश्किल लगता है।

6. स्क्रीन टाइम में अचानक बढ़ोतरी

हफ़्तों तक, फैंस गौरव के स्क्रीन टाइम की कमी की शिकायत करते रहे। हालांकि, फिनाले से ठीक पहले, उसकी मौजूदगी अचानक बढ़ गई। गेमप्ले में कोई साफ़ बदलाव न होने के बावजूद, ऐसा लगता है कि कैमरे अब उसे ज़्यादा करीब से फॉलो कर रहे हैं।

7. फैमिली वीक गौरव और आकांक्षा के इर्द-गिर्द घूमता रहा

फैमिली वीक के दौरान, हर कंटेस्टेंट के परिवार का सदस्य घर आया, लेकिन दर्शकों ने देखा कि पूरी कहानी गौरव और उसकी पत्नी आकांक्षा पर ही फोकस थी। उनके इमोशनल पल और रोमांस एपिसोड पर हावी रहे, जिससे दूसरे लोग साइडलाइन हो गए।

फाइनल वर्डिक्ट: फिक्स्ड या सिर्फ़ एक इत्तेफ़ाक?

फैंस का पक्का मानना ​​है कि ये पल रैंडम नहीं हैं। सोशल मीडिया पर मेकर्स पर फेवरेटिज़्म और विनर पहले से तय करने के आरोप लगाने वाले पोस्ट्स की बाढ़ आ गई है। हालांकि, सच्चाई ऑफिशियली 7 दिसंबर को ही सामने आएगी, जब सलमान खान बिग बॉस 19 के विनर की घोषणा करेंगे।