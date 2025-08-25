Bigg Boss 19 First Elimination: Bigg Boss 19 का पहला झटका! पहले ही दिन घर से बाहर होगा एक कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19 First Elimination, (आज समाज, नई दिल्ली: भारतीय टेलीविज़न का सबसे चर्चित रियलिटी शो, बिग बॉस सीज़न 19, धमाकेदार वापसी कर चुका है। सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए इस ग्रैंड प्रीमियर में 16 कंटेस्टेंट्स को इस प्रतिष्ठित घर में जगह मिली। लेकिन एक नाटकीय मोड़ में, बिग बॉस ने पहले ही घोषणा कर दी है कि एक कंटेस्टेंट का सफ़र पहले ही दिन खत्म हो जाएगा।

पहला दिन, पहला एलिमिनेशन

दिखाए गए फॉर्मेट के अनुसार, बिग बॉस ने घोषणा की कि 16 कंटेस्टेंट्स में से एक घर में रहने लायक नहीं है। चौंकाने वाली बात? यह फैसला दर्शक नहीं, बल्कि खुद घरवाले लेंगे। सभी कंटेस्टेंट्स से उस एक व्यक्ति का नाम पूछा गया जो उनके अनुसार घर में रहने लायक नहीं है, जिसके चलते घर के अंदर गरमागरम बहस और टकराव हुआ।

बसीर अली और मृदुल तिवारी के बीच टकराव

बिग बॉस इंडिया तक के एक्स पेज पर शेयर किए गए प्रोमो में सभी 16 प्रतियोगी मीटिंग हॉल में बैठे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ बिग बॉस घोषणा करते हैं: “यहाँ 15 कुर्सियाँ हैं, लेकिन सदस्य 16 हैं। आपमें से किसी एक की उपस्थिति सबसे कमज़ोर है और वह इस घर में रहने के लायक नहीं है।”
इससे बसीर अली और मृदुल तिवारी के बीच एक बड़ा विवाद छिड़ गया। अभिनेत्री कुणिका सदानंद भी इस बहस में कूद पड़ीं और बसीर का पक्ष लेते हुए मृदुल से साफ़-साफ़ कहा कि वह नेता बनने की कोशिश न करें और बस किसी का नाम ले लें। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मृदुल तिवारी, अपने विशाल सोशल मीडिया फ़ॉलोइंग के कारण सबसे मज़बूत दावेदारों में से एक माने जाने के बावजूद, निशाने पर आ सकते हैं।

मृदुल की एंट्री जनता के समर्थन से हुई थी

दिलचस्प बात यह है कि मृदुल तिवारी ने जनता के वोटिंग के ज़रिए शो में एंट्री की और शहबाज़ बदेशा को हराकर अपनी जगह पक्की की। हालाँकि प्रशंसकों को उनसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन घर के अंदर का माहौल पहले से ही उनके खिलाफ होता दिख रहा है। आज रात के एपिसोड में पता चलेगा कि कौन बाहर होगा और प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या मृदुल का सफर उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगा जितनी जल्दी शुरू हुआ था।