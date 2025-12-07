Bigg Boss 19 Finale Voting Trends: फिनाले से पहले बड़ा झटका! ये कंटेस्टेंट निकला सबसे आगे

Bigg Boss 19 Finale Voting Trends: बिग बॉस 19 का जिसका बहुत इंतज़ार था, वह फिनाले आखिरकार आ ही गया। महीनों के ड्रामा, एंटरटेनमेंट और ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन के बाद, सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो के विनर का अनाउंसमेंट 7 दिसंबर को किया जाएगा। जैसे-जैसे ग्रैंड फिनाले पास आ रहा है, सभी की नज़रें आखिरी दिन के वोटिंग ट्रेंड्स पर हैं, जिसने अब एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। लेटेस्ट वोटिंग डेटा के मुताबिक, फैंस की उम्मीदें बदलती दिख रही हैं, और ट्रॉफी की रेस ने एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लिया है।

बिग बॉस 19 फाइनलिस्ट

बिग बॉस 19 ट्रॉफी के लिए लड़ रहे पांच फाइनलिस्ट हैं:

गौरव खन्ना

तान्या मित्तल

अमाल मलिक

प्रणित मोरे

फरहाना भट्ट

वोटिंग लाइनें आखिर तक खुली हैं, फैंस अपने फेवरेट को सपोर्ट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।

प्रणित मोरे वोटिंग चार्ट में टॉप पर

बिग बॉस वोट डॉट इन से मिले लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स के मुताबिक, प्रणित मोरे फिनाले के दिन सबसे आगे निकल गए हैं। सुबह 8:30 AM तक, प्रणित को 250,899 वोट मिले थे, जिससे वह टॉप पर हैं। उनके वोटों में अचानक आई बढ़त ने गेम को पूरी तरह से बदल दिया है और फिनाले को और भी रोमांचक बना दिया है।

गौरव खन्ना दूसरे नंबर पर खिसके

गौरव खन्ना, जिन्हें काफी हद तक सबसे मजबूत दावेदार और संभावित विनर माना जा रहा था, वोटिंग ट्रेंड्स के हिसाब से अभी दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 188,523 वोट मिले हैं, जो प्रणित मोरे की गिनती से काफी कम हैं। यह गौरव के फैंस के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्हें उनकी जीत का भरोसा था।

फरहाना भट्ट तीसरे नंबर पर

फाइनलिस्ट फरहाना भट्ट अभी वोटिंग ट्रेंड्स में 145,147 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। उनके अग्रेसिव गेमप्ले, बोल्ड पर्सनैलिटी और घर में मज़बूत मौजूदगी ने उन्हें पूरे सीज़न में लगातार सपोर्ट दिलाया है।

तान्या मित्तल चौथे नंबर पर

पूरे सीज़न में ध्यान खींचने के लिए जानी जाने वाली तान्या मित्तल चौथी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही हैं। वोटिंग डेटा के मुताबिक, उन्हें अब तक 104,143 वोट मिले हैं।

अमाल मलिक सबसे नीचे

फाइनलिस्ट में, अमाल मलिक अभी वोटिंग ट्रेंड चार्ट में सबसे नीचे हैं, उनके नाम सिर्फ़ 28,450 वोट हैं। अपने यूनिक कंटेंट और पॉपुलैरिटी के बावजूद, वह फिनाले-डे के वोटिंग नंबर में पीछे दिख रहे हैं।

क्या वोटिंग ट्रेंड विनर तय करेंगे?

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ ऑनलाइन वोटिंग ट्रेंड हैं और ज़रूरी नहीं कि इनसे फाइनल विनर तय हो। ऑफिशियल रिज़ल्ट सलमान खान ग्रैंड फिनाले एपिसोड के दौरान बताएंगे।

बिग बॉस 19 के विनर का ऐलान आज रात होगा

जबसे शो का एक्साइटमेंट चरम पर है, फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बिग बॉस 19 की ट्रॉफी कौन उठाएगा और शो का 19वां विनर कौन बनेगा। शुरुआती अनुमानों में गौरव खन्ना का नाम था, लेकिन लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड से पता चलता है कि प्रणित मोरे सरप्राइज़ जीत सकते हैं।

