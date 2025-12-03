Bigg Boss 19 Finale Task: फिनाले से पहले बड़ा खेल! घरवालों ने ही चुन डाला विनर का नाम

Bigg Boss 19 Finale Task: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है, जिसका ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को एयर होगा। इस दिन, एक कंटेस्टेंट बिग बॉस 19 की ट्रॉफी उठाएगा। हाल ही में मालती चाहर के बाहर होने के बाद, शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं — गौरव खन्ना, अमल मलिक, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे।
इस बीच, फिनाले टास्क के बारे में मज़ेदार डिटेल्स सामने आई हैं, जिसमें एक अनोखा ट्विस्ट सामने आया है, जिसमें कंटेस्टेंट्स को खुद तय करना था कि विनर कौन बनना चाहता है। आइए जानें कि वोट कैसे बांटे गए।
फिनाले टास्क के बारे में बताया गया
बिग बॉस फैन पेज BB Tak के मुताबिक, फिनाले टास्क में हर फाइनलिस्ट को उस कंटेस्टेंट को वोट देना था जिसमें उन्हें लगता था कि विनर बनने की खूबियां हैं — खुद को वोट दिए बिना।
कंटेस्टेंट्स ने ऐसे वोट किया:
फरहाना भट्ट ने तान्या मित्तल को वोट दिया
तान्या मित्तल ने फरहाना भट्ट को वोट दिया
गौरव खन्ना ने प्रणित मोरे को वोट दिया
अमल मलिक ने भी प्रणित मोरे को वोट दिया
प्रणित मोरे ने गौरव खन्ना को वोट दिया
दिलचस्प बात यह है कि टास्क के दौरान अमल मलिक को एक भी वोट नहीं मिला।
वोट काउंट ब्रेकडाउन
फिनाले टास्क के आधार पर:
प्रणित मोरे – 2 वोट
फरहाना भट्ट – 1 वोट
तान्या मित्तल – 1 वोट
गौरव खन्ना – 1 वोट
अमल मलिक – 0 वोट
ये वोट सीधे तौर पर फाइनल विनर पर असर डालेंगे या नहीं, यह आने वाले ग्रैंड फिनाले एपिसोड में पता चलेगा।
मालती चाहर का एविक्शन और ट्रॉफी रेस
मालती चाहर का एविक्शन अभी तक टेलीविज़न पर एयर नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिड-वीक एविक्शन एपिसोड जल्द ही टेलीकास्ट किया जाएगा, जिससे उनके घर से बाहर निकलने की पुष्टि हो जाएगी। इससे पहले, फिनाले वीक में मालती, प्रणित, तान्या, फरहाना और अमल को घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट किया गया था, जबकि गौरव खन्ना सेफ रहे।
मालती के बाहर होने के साथ, बिग बॉस 19 ट्रॉफी के लिए आखिरी पांच कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई और तेज हो गई है — और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में विनर कौन बनता है।