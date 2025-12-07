Bigg Boss 19 Finale Prize Money: विनर, प्राइज मनी और धांसू परफॉर्मेंस, जान लें सबकुछ

Bigg Boss 19 Finale Special: 106 दिनों के नॉनस्टॉप ड्रामा और एंटरटेनमेंट के बाद, इंडिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो में से एक, बिग बॉस 19, आखिरकार अपने ग्रैंड फिनाले पर पहुँच गया है। जो फैंस इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वे आखिरकार एक कंटेस्टेंट को ट्रॉफी उठाते और सीजन 19 का विनर बनते देखेंगे।

OTT और टेलीविज़न दोनों पर भारी व्यूअरशिप के साथ, बिग बॉस 19 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह देश के सबसे पसंदीदा रियलिटी शो में से एक क्यों है।

बिग बॉस 19 TRP चार्ट्स में टॉप पर

अपने पूरे रन के दौरान, बिग बॉस 19 लगातार TRP चार्ट्स पर छाया रहा, और इसका क्रेडिट पूरी तरह से इसके कंटेस्टेंट्स को जाता है। हर पार्टिसिपेंट कुछ यूनिक लेकर आया, जिसने ऑडियंस को पहले दिन से ही बांधे रखा।

तान्या मित्तल के बोल्ड दावों से लेकर, फरहाना भट्ट की ज़बरदस्त लड़ाइयों, प्रणित मोरे के वीकेंड कॉमेडी एक्ट, अमाल मलिक के BB रेडियो से लेकर गौरव खन्ना के शांत लेकिन स्ट्रेटेजिक गेमप्ले तक — हर कंटेस्टेंट ने इस सीज़न में अपनी गहरी छाप छोड़ी।

बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले: तारीख और समय

फिनाले की तारीख: 7 दिसंबर

लाइव स्ट्रीमिंग: JioHotstar रात 9:00 बजे

टीवी ब्रॉडकास्ट: कलर्स टीवी रात 9:00 बजे

फैंस फिनाले को OTT पर लाइव देखना चुन सकते हैं या टेलीविज़न पर इसका मज़ा ले सकते हैं।

बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट

घर में आए 18 कंटेस्टेंट में से, शो को अब अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए हैं:

गौरव खन्ना

तान्या मित्तल

अमाल मलिक

फरहाना भट्ट

प्रणित मोरे

कॉम्पिटिशन बहुत कड़ा है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में ट्रॉफी कौन जीतता है।

बिग बॉस 19 प्राइज़ मनी

मेकर्स ने अभी तक प्राइज़ मनी की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। हालांकि, पिछले सीज़न के आधार पर, विनर को लगभग ₹50–55 लाख का कैश प्राइज़ और बड़ी बिग बॉस ट्रॉफी मिलने की उम्मीद है।

फिनाले में कौन परफॉर्म करेगा?

टॉप 5 कंटेस्टेंट्स सोलो और डुएट परफॉर्मेंस से स्टेज पर धमाल मचाएंगे। उनके साथ, कई बाहर हुए कंटेस्टेंट्स भी स्पेशल एक्ट के लिए वापस आएंगे। ऐसी ज़ोरदार चर्चा है कि अभिषेक बजाज और अशनूर कौर एक स्पेशल परफॉर्मेंस देंगे,

जिससे फिनाले और भी रोमांचक हो जाएगा। शानदार परफॉर्मेंस, इमोशनल पलों, ज़बरदस्त सस्पेंस और एक काबिल विनर के ताज का इंतज़ार करते हुए, बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज होने का वादा करता है।

