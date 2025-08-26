Bigg Boss 19: पहले दिन ही बाहर हुईं फरहाना भट्ट? बिग बॉस का सीक्रेट रूम ट्विस्ट करेगा धमाका

Bigg Boss 19, (आज समाज), नई दिल्ली: सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला रियलिटी शो बिग बॉस 19, कलर्स टीवी पर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है और 16 कंटेस्टेंट घर में एंट्री ले चुके हैं। लेकिन एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, पहला निष्कासन 24 घंटों के भीतर ही हो गया – और अभिनेत्री फरहाना भट्ट पहली कंटेस्टेंट बन गईं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। या फिर ऐसा हुआ? उनकी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है।

कौन हैं फरहाना भट्ट?

फरहाना भट्ट कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अभिनेत्री के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्हें लैला मजनू और नोटबुक जैसी फिल्मों में उनके किरदारों के लिए जाना जाता है, जहाँ दर्शकों ने उनके अभिनय को सराहा था। बिग बॉस 19 से उन्हें अपनी पर्सनालिटी दिखाने का एक नया मंच मिलने की उम्मीद थी – लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें पहले ही दिन घर से बाहर कर दिया गया।

क्यों बाहर कर दिया गया?

पहले ही दिन, बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को एक मुश्किल टास्क दिया। 16 प्रतियोगियों के लिए 15 बिस्तरों के साथ, घरवालों को सर्वसम्मति से यह तय करना था कि घर में कौन जगह पाने का हकदार नहीं है। फरहाना ने सह-प्रतियोगी मृदुल तिवारी का नाम लिया, लेकिन एक नाटकीय मोड़ में, ज़्यादातर प्रतियोगियों ने फरहाना का नाम लिया। उनके रवैये पर सवाल उठाए गए, जिसके कारण उन्हें घर से बाहर होना पड़ा।

छिपा हुआ मोड़

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फरहाना वास्तव में खेल से बाहर नहीं हुई हैं। बल्कि, उन्हें सीक्रेट रूम में ले जाया गया है, जहाँ से वह चुपके से अपने साथी घरवालों और उनकी रणनीतियों पर नज़र रख सकती हैं। इसका मतलब है कि प्रशंसक आने वाले एपिसोड में उनकी नाटकीय वापसी की उम्मीद कर सकते हैं, जो शो के माहौल को पूरी तरह से बदल सकता है।