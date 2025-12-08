Bigg Boss 19: वोट से नहीं हारी फरहाना भट्ट? क्या रेड ड्रेस बन गई सबसे बड़ी वजह

Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट, जिन्हें प्यार से “कश्मीर की कली” के नाम से जाना जाता है, बिग बॉस 19 की सबसे मज़बूत फाइनलिस्ट में से एक बनकर उभरीं और उन्हें बड़े पैमाने पर एक डिज़र्विंग विनर माना जा रहा था। हालांकि, टेलीविज़न सुपरस्टार गौरव खन्ना ने ट्रॉफी जीत ली, जिससे फरहाना फर्स्ट रनर-अप रहीं।

हालांकि फरहाना कथित तौर पर कम वोटों के कारण फिनाले हार गईं, लेकिन उनकी हार से सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा फैल गया है। कई फैंस ने मेकर्स के फैसले पर सवाल उठाए हैं, लेकिन एक अजीब थ्योरी ने सबका ध्यान खींचा है — क्या फरहाना की लाल ड्रेस सच में एक बुरा शगुन थी?

फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 क्यों हार गईं?

फरहाना ने तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और गौरव खन्ना के साथ टॉप 5 में हिस्सा लिया। आखिरकार, टॉप 2 में फरहाना और गौरव के बीच मुकाबला हुआ। पूरे सीज़न में गौरव के योगदान पर सवाल उठने के बावजूद, वह टाइटल जीत गए। फिनाले के बाद से ही, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। सिर्फ़ नतीजों को लेकर ही नहीं, बल्कि फरहाना के शानदार लाल आउटफिट को लेकर भी, जिसके बारे में कई लोगों का मानना ​​है कि उसकी हार में इसका भी हाथ था।

क्या लाल ड्रेस फरहाना का ‘कर्स’ बन गई?

You can clearly guess the winner every year from how they r dressed up by Rangu😭

Congrats GK!!Another undeserving added to the winning list😭

The red curse is real since BB11 I guess🤭

But Idk what I dislike more?GK winning it or 2 wørst contestants in top2?😏#BiggBoss19 #BB19 pic.twitter.com/53wdHzyaMQ — A🍁 (@_Chandbaaliyan_) December 7, 2025

हाँ, यही थ्योरी ऑनलाइन चल रही है। कई यूज़र्स का मानना ​​है कि फरहाना की लाल ड्रेस एक अनलकी चॉइस थी। जैसे ही वह फिनाले के दौरान लाल रंग में दिखीं, कई दर्शकों ने अंदाज़ा लगाया कि वह नहीं जीतेंगी। फैंस अब इसे “बिग बॉस रेड आउटफिट कर्स” कह रहे हैं।

रेड आउटफिट कर्स: एक अजीब बिग बॉस पैटर्न?



सोशल मीडिया यूज़र्स ने बताया है कि पिछले सीज़न में कई मज़बूत फ़ाइनलिस्ट ने भी लाल रंग पहना था — और उनमें से कोई भी जीता नहीं:

बिग बॉस 11: हिना खान (फ़र्स्ट रनर-अप)

बिग बॉस 16: प्रियंका चाहर चौधरी (सेकंड रनर-अप)

बिग बॉस 17: अभिषेक कुमार (फ़र्स्ट रनर-अप)

सभी को बहुत काबिल फ़ाइनलिस्ट माना जा रहा था, फिर भी वे ट्रॉफ़ी से चूक गए।

मिथक या सिर्फ़ इत्तेफ़ाक?

RED DRESS CURSE IS REAL IN BIGGBOSS FINALE. I TOLD Y’ALL pic.twitter.com/HX1O6TcKYo — R I d d h i t (@RTD_reborn) December 7, 2025

हालांकि ‘लाल ड्रेस का श्राप’ थ्योरी ट्रेंड कर रही है, लेकिन यह पूरी तरह से अंदाज़ा है। दैनिक जागरण ऐसे अंधविश्वासों या मिथकों का समर्थन या पुष्टि नहीं करता है।

फिर भी, इस इत्तेफ़ाक ने एक बार फिर बिग बॉस के फ़ैन्स को बात करने के लिए कुछ ड्रामैटिक दिया है — क्योंकि इस शो में, कपड़े भी हेडलाइन बन जाते हैं।