Bigg Boss 19 Fame Neelam Giri: भरी बरसात में भीगी-भीगी नीलम गिरी ने गिराया पल्लू, कड़क अदाओं से मचा दिया तहलका

Bigg Boss 19 Fame Neelam Giri: आज समाज, नई दिल्ली: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट और लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेत्री नीलम गिरी एक बार फिर अपने बोल्ड और सिजलिंग अंदाज से सबका ध्यान खींच रही हैं। अभिनेत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बारिश में डांस करती नजर आ रही हैं और फैन्स को मंत्रमुग्ध कर रही हैं।

नीलम गिरी का वायरल वीडियो धूम मचा रहा है

अपनी ग्लैमरस उपस्थिति और लाजवाब खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली नीलम गिरी अपने फैन्स को प्रभावित करने में कभी असफल नहीं होतीं। सलमान खान के शो बिग बॉस 19 के अंदर धूम मचाने के साथ-साथ, यह अभिनेत्री घर के बाहर भी धूम मचा रही हैं। नीलम का एक रेन डांस वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, और उनके बोल्ड अवतार ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

वायरल क्लिप में, नीलम गुलाबी साड़ी में बारिश में अपने सिजलिंग मूव्स दिखाती हुई बेहद खूबसूरत लग रही हैं। अपने भीगे हुए लुक, चंचल हाव-भाव और ज़बरदस्त डांस मूव्स से, अभिनेत्री ने वाकई पर्दे पर धूम मचा दी है। प्रशंसक उनके आत्मविश्वास और अदम्य आकर्षण की तारीफ़ करते हुए कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला रहे हैं।

प्रशंसक अपनी भावनाओं से अभिभूत हैं

भोजपुरी इंडस्ट्री में नीलम गिरी के प्रशंसकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अक्सर उनकी तुलना अक्षरा सिंह और रानी चटर्जी जैसी शीर्ष अभिनेत्रियों से की जाती है। उनकी बोल्डनेस और खूबसूरत अंदाज़ उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। चाहे बिग बॉस के घर में हों या सोशल मीडिया पर, नीलम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना और सुर्खियाँ बटोरना बखूबी जानती हैं।

बारिश में भीगा यह वीडियो उनकी लोकप्रियता में चार चाँद लगा रहा है, और एक बार फिर साबित करता है कि नीलम गिरी को भोजपुरी सिनेमा की सबसे बोल्ड और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक क्यों कहा जाता है।